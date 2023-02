Berlinale 2023. Joanna Kulig i inne gwiazdy na czerwonym dywanie

Berlinale 2023 zainaugurował najnowszym filmem amerykańskiej filmowczyni i pisarki Rebekki Miller "She Came To Me". Miller na czerwonym dywanie towarzyszyły między innymi odtwórcy głównych ról: Anne Hathaway, Marisa Tomei, Peter Dinklage, Brian d’Arcy James oraz Joanna Kulig.

Berlinale ruszyło oficjalnie w czwartek 73. raz. Tegoroczną edycję jednego z najważniejszych festiwali filmowych na świecie otworzył film "She Came To Me" autorstwa Amerykanki Rebekki Miller. Gospodarzami wieczoru byli prezenterka radiowa i telewizyjna Hadnet Tesfai oraz dziennikarz telewizyjny Jo Schück.

Berlinale 2023. "She Came To Me" jako "magiczna oda do wolności słowa"

- Z ogromną przyjemnością otworzymy tegoroczną edycję festiwalu ujmującą komedią, zainspirowaną codziennymi konfliktami, jakie pojawiają się w zachodnich społeczeństwach. Wymyślone przez Rebeccę Miller postaci, w które wcielają się fantastyczni aktorzy i aktorki, zamiast trzymać się narzucanych nakazów społecznych, wolą czerpać inspirację z chwili obecnej - skomentowali w oświadczeniu z 12 stycznia dyrektorzy festiwalu Mariëtte Rissenbeek i Carlo Chatrian. Ich zdaniem film jest "magiczną odą do wolności słowa".

W komunikacie prasowym "She Came To Me" określono jako "zachwycającą komedię o miłości w każdej jej formie". Fabuła splata "opowieści uroczych postaci, żyjących w romantycznym, tętniącym życiem Nowym Jorku". "Kompozytor Steven Lauddem (Peter Dinklage) doświadcza blokady twórczej i nie może skończyć wielkiej opery, która ma być jego powrotem na scenę. Jego żona Patricia (Anne Hathaway), była terapeutka, doradza mu, żeby wyruszył w poszukiwaniu inspiracji. Odkrywa znacznie więcej niż się spodziewał, a nawet niż mógł sobie wyobrażać" - czytamy w opisie.

Gwiazdy i twórcy "She Came To Me" PAP/EPA/CLEMENS BILAN

Poza Hathaway, która jest również współproducentką filmu, i Dinklagem, w obsadzie znaleźli się również: Marisa Tomei, Joanna Kulig i Brian d’Arcy James.

Peter Dinklage w filmie "She Came To Me" Rebekki Miller © Protagonist Pictures / Berlinale 2023

Berlinale 2023. 19 filmów w walce o Złotego Niedźwiedzia

Podczas styczniowej konferencji prasowej poinformowano, że w Konkursie Głównym znalazło się 18 filmów. 1 lutego dodano jeszcze jeden tytuł: pełnometrażowy film animowany "Art Collage 1994" w reżyserii chińskiego filmowca i malarza Liu Jian.

O tym, do kogo powędruje Złoty Niedźwiedź i pozostałe konkursowe nagrody zdecyduje międzynarodowe jury pod przewodnictwem aktorki Kristen Stewart. Obok niej filmy oceniać będą: irańska aktorka Golshifteh Farahani, niemiecka reżyserka Valeska Grisebach, rumuński reżyser Radu Jude, amerykańska dyrektorka castingu Francine Maisler, hiszpańska reżyserka, ubiegłoroczna laureatka Złotego Niedźwiedzia Carla Simon oraz hongkoński reżyser i producent Johnnie To.

73. edycja Berlinale potrwa do 26 lutego. Wręczenie nagród odbędzie się w sobotę 25 lutego.

Berlinale 2023. Czerwony dywan gali otwarcia Jury Konkursu Głównego Berlinale 2023 | PAP/EPA/CLEMENS BILAN Irańskie aktorki: Zahra Amir Ebrahimi, Melika Foroutan, Jasmin Tabatabai w towarzystwie aktywistki rozwinęły transparent z napisem: "Women Life Freedom" | PAP/EPA/CLEMENS BILAN Hadnet Tesfai i Jo Schueck | PAP/EPA/CLEMENS BILAN Peter Dinklage | PAP/EPA/FILIP SINGER Nancy Faeser, ministra spraw wewnętrznych Niemiec | PAP/EPA/CLEMENS BILAN Vicky Krieps i Albrecht Schuch | PAP/EPA/CLEMENS BILAN Piosenkarka Leslie Clio | PAP/EPA/CLEMENS BILAN Aktorka i choreografka Nikeata Thompson | PAP/EPA/CLEMENS BILAN Joan Baez | PAP/EPA/CLEMENS BILAN Aktorka Paula Beer | PAP/EPA/CLEMENS BILAN Austriacka reżyserka Maria Schrader | PAP/EPA/CLEMENS BILAN Mariette Rissenbeek | PAP/EPA/CLEMENS BILAN Carlo Chatrian | PAP/EPA/CLEMENS BILAN Rebecca Miller i Anne Hathaway | PAP/EPA/CLEMENS BILAN Kristen Stewart | Klemens Bilan/EPA/PAP Gwiazdy i twórcy "She Came To Me" | PAP/EPA/CLEMENS BILAN

Autor:Tomasz-Marcin Wrona/tr

Źródło: tvn24.pl