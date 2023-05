Rodzina Benedicta Cumberbatcha zaatakowana we własnym domu. Ujawniono szczegóły incydentu

Benedict Cumberbatch wraz żoną Sophie Hunter i trójką dzieci zostali zaatakowani przez 35-letniego Jacka Bissella, byłego szefa kuchni, w swoim domu w Londynie - donoszą brytyjskie media. Mężczyzna przyznał się przed sądem do ataku. Został ukarany grzywną i otrzymał trzyletni zakaz zbliżania się do rodziny aktora.

Następnie były szef kuchni wyrwał jedną z posadzonych przed domem roślin i cisnął nią o ścianę budynku. Po tym splunął jeszcze na domofon, zniszczył go za pomocą noża do filetowania ryb i uciekł - relacjonuje "The Telegraph".