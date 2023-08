Twórczość Taylor Swift na uniwersytecie. "Odpowiada na te same pytania co Shakespeare"

Taylor Swift w trakcie swojej głośnej trasy koncertowej "Eras Tour" nie zagra w Belgii, ale jej twórczość pojawi się tam w innej formie. Uniwersytet w Gandawie ogłosił właśnie, że od nowego roku akademickiego jeden z kursów dla studentów literatury poświęcony będzie analizie tekstów amerykańskiej gwiazdy. Wcześniej podobne zajęcia odbywały się w Stanach Zjednoczonych.

- Nigdy nie miałam tak wielu maili od podekscytowanych studentów, pytających, czy mogą zapisać się na kurs. I nie tylko od nich, piszą również osoby spoza uniwersytetu, które chciałyby w jakiś sposób wziąć w nim udział - powiedziała cytowana przez "Guardiana" Elly McCausland, Brytyjka pracująca jako asystentka profesora na uczelni w Gandawie w północno-zachodniej Belgii.

Stworzony przez McCausland kurs fakultatywny w nadchodzącym roku akademickim 2023/24 znajdzie się w ofercie programowej studiów magisterskich na kierunku język i literatura. Nazwa kursu, "Taylor’s Version", nawiązuje do alternatywnych wersji płyt Swift, wypuszczanych kilka lat po premierze właściwych albumów wokalistki. Znajdują się na nich te same utwory, co na głównej płycie, tyle że w nowej interpretacji Amerykanki. Do tej pory Swift odtworzyła w ten sposób sześć swoich płyt. Decyzja o ich ponownym nagraniu miała związek z walką o prawa autorskie.

McCausland w rozmowie z "Guardianem" wyjaśniła, że wpadła na pomysł stworzenia tych zajęć po tym, jak wielokrotnie uderzały ją powiązania tekstów Taylor Swift i klasyków angielskiej literatury. W "The Great War" z ubiegłorocznej płyty wykładowczyni dostrzegła "echa tego, jak Sylvia Plath ostro mówiła o wojnie i bitwie, by przekazać swój ból w wierszu 'Tatuś'". Z kolei w utworze Mad Woman doszukała się dotyczących zdrowia psychicznego nawiązania do opowiadania Charlotte Perkins Gilman "Żółta tapeta". - Zastanawiałam się, dlaczego nikt o tym nie mówi? - powiedziała Brytyjka.

Podkreśliła jednocześnie, że piosenki Swift podczas startujących jesienią zajęć mają posłużyć jako "trampolina" do badania innych utworów, w tym klasyki literatury. - Chcę pokazać studentom, że chociaż te teksty wielu wydają się niedostępne, mogą stać się dostępne, jeśli spojrzymy na nie z nieco innej perspektywy. Shakespeare w pewnym sensie odpowiada na te same pytania co Taylor Swift. Wydaje się to szalone, ale tak jest - podsumowała McCausland.

Taylor Swift i inni. Kursy o gwiazdach na uczelniach

"Guardian" zaznacza, że kurs "Taylor’s Version" to prawdopodobnie pierwsze w Europie zajęcia uniwersyteckie poświęcone twórczości Taylor Swift. Ale nie pierwsze na świecie. Już w zeszłym roku do rozkładu zajęć studentów literatury z Uniwersytetu Teksańskiego w Austin włączono kurs o nazwie o nazwie "The Taylor Swift Songbook". Pół roku wcześniej teksty amerykańskiej gwiazdy analizowali studenci New York University.

CNN wspomina też inne zajęcia poświęcone analizie tekstów współczesnych celebrytów. W 2015 roku uczelnia w Austin wprowadziła do swojej oferty kurs "Beyoncé Feminism, Rihanna Womanism" (pol. Feminizm Beyoncé, Kobiecość Rihanny"), który miał na celu rozwijanie wiedzy studentów na temat udziału czarnoskórych kobiet w propagowaniu feminizmu. Działalność aktywistyczna Beyoncé była też przedmiotem kursu uruchomionego przez Uniwersytet Kopenhaski. W przeszłości uczelnie prowadziły ponadto zajęcia na temat twórczości Lady Gagi czy Harry’ego Stylesa.

