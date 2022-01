Marcin Gortat ogłosił Beatę Kozidrak gwiazdą Nocy Dziedzictwa Polskiego w Los Angeles. Mieszane reakcje internautów

czytaj dalej

Prokuratura w Łęczycy (województwo łódzkie) skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko samochodowemu diagnoście, który dopuścił do ruchu niesprawnego technicznie mercedesa. Tydzień po przeglądzie auto czołowo zderzyło się z tirem w Pomarzanach, zginęły dwie osoby. I chociaż awaria pojazdu nie miała wpływu na przebieg zdarzenia - do tragedii doprowadziła "niewłaściwa technika jazdy" kierującej 19-latki - to oskarżonemu grozi do ośmiu lat więzienia.