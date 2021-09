Beata Kozidrak wraca na scenę. O występie poinformowała Justyna Steczkowska

Kozidrak została zatrzymana na początku września na warszawskim Mokotowie. Wcześniej zaniepokojony kierowca zablokował jej drogę, gdy jechała "zygzakiem". Późniejsze badanie alkomatem wykazało dwa promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Następnego dnia liderka zespołu Bajm opublikowała oświadczenie o treści: "Kochani, przepraszam wszystkich. Wiem, że Was zawiodłam. Z całego serca żałuję tego, co się wczoraj wydarzyło. Bardzo się tego wstydzę. Wiem, że muszę ponieść konsekwencje tego, co się stało. Jestem na to gotowa".