Bartosz "Bart" Sosnowski nie żyje. Muzyk miał 38 lat

Bartosz "Bart" Sosnowski, jeden z najciekawszych głosów polskiej sceny bluesowej, zmarł w środę 8 września. Sosnowski zachwycał unikalną, zachrypniętą barwą głosu, dzięki której porównywany był do Joe Cockera.

Sosnowski urodził się w Warszawie. W wieku 13 lat rozpoczął naukę gry na gitarze. Po latach, gdy przerwał studia w klasie oboju, imał się różnych zajęć, by móc się utrzymać.

Sosnowski. Nagła śmierć, gdy kariera nabierała tempa

Debiutował w 2006 roku minialbumem "Blokada". Swój pierwszy pełny krążek wydał w 2018 roku - najpierw własnym nakładem, a w październiku 2019 roku reedycję wypuściła wytwórnia Mystic Productions. W związku z tym, że został nagrany na sprzęcie, który w całości mieścił się w torbie podróżnej, album zatytułowany był "The Hand Luggage Studio". Krążek był nominowany do Fryderyka w kategorii Album Roku Blues.

- Nagrałem ją zupełnie sam, na zapleczu pewnego sklepu z akcesoriami dla gitarzystów. Sam proces nagrywania odbywał się w dziwnych godzinach. Było to po zamknięciu sklepu, mniej więcej od 23 do 3 rano, bądź od 6 do 9 rano - mówił Sosnowski w marcu tego roku podczas wizyty w studiu "Dzień Dobry TVN".