Reżyserka "Barbie" odrzuciła "przerażający" pomysł. Chodziło o stopy Margot Robbie

W udostępnionym pod koniec maja zwiastunie filmu pojawia się scena, w której grana przez Robbie tytułowa bohaterka zdejmuje but na wysokim obcasie, a jej stopa i tak pozostaje ustawiona tak, jakby cały czas miała go na sobie. Ujęcie nawiązuje do zamysłu producentów lalek Barbie, których stopy zawsze pozostają w pełnej gotowości do włożenia szpilek.