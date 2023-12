"Barbenheimer" i Taylor Swift. Trendy, które zdefiniowały 2023 rok w kulturze

Kino. Pojedynek "Barbie" i "Oppenheimera"

Sztuka. Eksponaty wracają do domu

Tegorocznym trendem numer jeden w sztuce było zwracanie muzealnych eksponatów narodom, do których należały one w przeszłości. CNN przypomina, że dwa nowojorskie muzea, Rubin Museum of Art i Metropolitan Museum of Art, oddały w tym roku Nepalowi przedmioty - m.in. rzeźby i złote tace - wyprodukowane w XI wieku przez mnichów z lokalnego klasztoru. Australijska National Gallery zobowiązała się do zwrotu eksponatów zrabowanych kiedyś w Kambodży. Z kolei londyńskie British Museum przekazało Grekom starożytną kolekcję, w skład której wchodzą m.in. marmury z Partenonu.