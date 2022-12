Barbara Walters nie żyje. Jedna z najsłynniejszych amerykańskich dziennikarek miała 93 lata

Dziennikarka zmarła w piątek. Informację o śmierci Barbary Walters przekazał Robert Iger, szef The Walt Disney Company, korporacji, do której należy ABC News, gdzie przez wiele lat pracowała dziennikarka. "Barbara była prawdziwą legendą, pionierką nie tylko dla kobiet w dziennikarstwie, ale dla samego dziennikarstwa" - napisał Iger.

Wiele rozmów z najważniejszymi przywódcami na świecie

Pierwsza kobieta prowadząca wieczorne wiadomości telewizyjne

Ważną część jej pracy stanowiły też wywiady z celebrytami. Przez 29 lat prowadziła program wywiadów przed Oscarami z nominowanymi do tej nagrody. Miała również coroczny program "Najbardziej fascynujący ludzie", ale porzuciła go, gdy uznała, że jest zmęczona wywiadami ze sławami popkultury.

W ABC miała programy "The Barbara Walters Specials" oraz "10 Most Fascinating People". Była współgospodarzem i korespondentem ABC News "20/20". Tworzyła również popularny talk show dla kobiet "The View". Występowała w nim do maja 2014 roku. Później gościła w TV okazjonalnie.