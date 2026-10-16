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Kultura i styl

Nie żyje Barbara Gawryluk. "Ogromna strata dla kultury polskiej i szwedzkiej"

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Barbara Gawryluk
Barbara Gawryluk
Źródło zdj. gł.: Damian KLAMKA/East News
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Barbara Gawryluk, pisarka, tłumaczka literatury szwedzkiej i dziennikarka, zmarła w wieku 69 lat. Była autorką wielu książek dla dzieci oraz przekładów. We wpisie w mediach społecznościowych ambasada Szwecji pisze o "ogromnej stracie dla kultury".

O śmierci Barbary Gawryluk poinformowała rodzina. "Dziś rano, w spokoju i w otoczeniu najbliższych, po długiej i ciężkiej chorobie odeszła Barbara Gawryluk. Pisarka, tłumaczka, dziennikarka. Dla nas najlepsza mama, najukochańsza babcia, przyjaciółka" - czytamy w poście zamieszczonym w mediach społecznościowych.

Radio Kraków żegna Barbarę Gawryluk

Barbarę Gawryluk pożegnało m.in. Radio Kraków, z którym była związana przez dekady. Na antenie prowadziła audycje poświęcone literaturze, w tym autorski program "Alfabet". Tworzyła także audycję "Książka na szóstkę", za którą otrzymała nagrodę polskiej sekcji IBBY za upowszechnianie czytelnictwa.

Na stronie Radia Kraków podkreślono, że młodych czytelników traktowała bardzo poważnie, a w jej książkach ważne miejsce zajmowały zwierzęta, przyjaźń, odpowiedzialność i wrażliwość na los innych. Najważniejsze tytuły to "Dżok. Legenda o psiej wierności", "Zuzanka z pistacjowego domu", "Baltic. Pies, który płynął na krze", "Mali bohaterowie", "Teraz tu jest nasz dom" oraz biografia "Wanda Chotomska. Nie mam nic do ukrycia".

Ambasada o "ogromnej stracie dla kultury polskiej i szwedzkiej"

Gawryluk, absolwentka filologii szwedzkiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, była także tłumaczką szwedzkiej literatury dziecięcej. To dzięki jej przekładom polscy czytelnicy poznali między innymi przygody bohaterów popularnej serii "Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai". Została wyróżniona szwedzkim Orderem Gwiazdy Polarnej.

Ambasada Szwecji w Polsce we wpisie po śmierci Barbary Gawryluk napisała: "Jako dziennikarka przez lata promowała szwedzką kulturę i literaturę, a poprzez audycje radiowe i wywiady przybliżała polskiemu odbiorcy sylwetki szwedzkich pisarzy oraz przedstawicieli kultury". Podkreślono, że "jej śmierć to ogromna strata dla kultury polskiej i szwedzkiej".

Źródło: Radio Kraków, tvn24.pl
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Tagi:
zmarł..., nekrologiSzwecjaLiteratura
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