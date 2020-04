"Chłopi" oczami Jagny i nieznany Iwaszkiewicz. Nowe projekty polskich filmowców

"Twój Vincent" zdobył nominację do Oscara w kategorii film nieanglojęzyczny Next Film

"Chłopi" oczami Jagny i nieznany Iwaszkiewicz

"Wykorzystując cechy polskiego malarstwa doby realizmu, chcemy tchnąć nowe życie w jeden z monumentów młodopolskiej powieści" - mówią. I tłumaczą, że to co w powieści zajmuje wiele stron, tutaj zostanie pokazane z pomocą obrazów. Wiadomo już, że autorem muzyki do filmu będzie Łukasz L.U.C. Rostowski, a główne role zagrają Kamila Urzędowska, Robert Gulaczyk, Mirosław Baka i Sonia Mietelica.

Filmowa walka o godność autystycznych dzieci

Jest to współczesna historia, inspirowana prawdziwymi wydarzeniami. To niezwykła opowieść o młodej matce autystycznego dziecka. Kobieta początkowo jest nieprzygotowana do roli, jaka stała się jej udziałem, jednak za sprawą wielkiej determinacji z powodzeniem zawalczy o godność i edukację Kuby - od przedszkola do egzaminu maturalnego. "W ciągu 20 lat z niedojrzałej, targanej emocjami dziewczyny staje się świadomą kobietą, zmieniającą przepisy i procedury dotyczące edukacji autystycznych dzieci w całym kraju" - czytamy w opisie projektu.