Pierwszy dzień ceremonii rozdania nagród BAFTA. Dwie statuetki dla "Ma Rainey's Black Bottom"

Pozostałe nagrodzone w sobotę filmy to: "Rocks" (najlepszy casting), "Mank" (scenografia), "Sound of Metal" (dźwięk), "Tenet" (efekty specjalne), "The Present" (brytyjski film krótkometrażowy) i "The Owl and the Pussycat" (brytyjska animacja krótkometrażowa).