Polak nominowany do nagrody BAFTA

Polski operator filmowy Łukasz Żal zdobył nominację do brytyjskich nagród filmowych BAFTA za zdjęcia do "Strefy interesów" Jonathana Glazera. Ta brytyjsko-polsko-amerykańska produkcja otrzymała aż dziewięć nominacji. Faworytem z 13 nominacjami okazał się "Oppenheimer" Christophera Nolana. Margot Robbie i Ryan Gosling zdobyli nominacje aktorskie za role w "Barbie".

To już trzecia nominacja do nagrody BAFTA dla Łukasza Żala. Dwie poprzednie polski operator zdobył za zdjęcia do "Idy" oraz "Zimnej wojny" Pawła Pawlikowskiego i za oba filmy Żal otrzymał również nominacje do Oscara.

Łukasz Żal po raz trzeci powalczy o BAFTA Justyna ROJEK/East News

Najwięcej, bo aż 13 nominacji , w tym w głównych kategoriach, otrzymał zgodnie z przewidywaniami typowany na faworyta "Oppenheimer" Christophera Nolana - w tym dla najlepszego filmu, za reżyserię i scenariusz adaptowany, oraz trzy nominacje do nagród aktorskich. Niewiele mniej, bo 11 nominacji zdobyły "Biedne istoty" Yorgosa Lanthimosa, a po dziewięć wspomniana "Strefa interesów" Jonathana Glazera i "Czas krwawego księżyca" Martina Scorsesego.

Laureatów nagród BAFTA poznamy 18 lutego.

Sukcesy polskich twórców

"Strefa interesów", do której zdjęcia nakręcił Łukasz Żal, jest obrazem brytyjsko-polsko-amerykańskim, ze znaczną dotacją finansową Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Współproducentką filmu wraz z reżyserem - Jonathanem Glazerem i Jamesem Wilsonem - jest Ewa Puszczyńska, (wcześniej producentka polskich obrazów Pawlikowskiego). Tym samym to właśnie tej trójce przypadła nominacja w kategorii najważniejszej: najlepszy film brytyjski.

Łukasz Żal jest już na świecie marką, ale za konkurentów ma w br. największych mistrzów, m.in. Rodriga Prieto za zdjęcia do "Czasu krwawego księżyca" Scorsesego czy Matthew Libatigue'a za "Maestro" Coopera. Z drugiej strony ponieważ w kategorii film nieanglojęzyczny z pewnością kolejną nagrodę zgarnie "Anatomia upadku" Justine Triet, szanse na nagrodę za zdjęcia dla wybitnego filmu Glazera rosną. To bowiem zbyt ważny obraz, by mógł zostać pominięty.

Warto również podkreślić, że na tym nie koniec wyróżnień dla polskich twórców pracujących przy "Strefie interesów". Obraz został nominowany do BAFTA również za scenografię, przy której wraz z Brytyjczykiem Chrisem Oddy'ym pracowały Polki - Joanna Maria Kuś i Katarzyna Sikora.

Sandra Hüller w filmie "Strefa interesów" Gutek Film

"Strefa interesów" - kiedy polska premiera

"Strefa interesów" do polskich kin trafi dopiero w marcu. To film absolutnie niezwykły, tak osobny, że nie sposób porównywać go z jakimkolwiek innym dziełem. Adaptacja głośnej powieści Martina Amisa opowiada o rodzinie komendanta Auschwitz-Birkenau Rudolfa Hoessa, który wraz z żoną i dziećmi układa sobie zwykłe, dostatnie życie w cieniu Zagłady. Jedynie ceglana ściana odgradza jego domostwo od obozu koncentracyjnego, gdzie w każdej minucie umierają ludzie. Glazer w ogóle nie pokazuje tego, co dzieje się za murem - my, widzowie, słyszymy wyłącznie dochodzące zza ceglanej ściany dźwięki: pojedyncze strzały, rzadziej krzyk. Najczęściej panuje jednak przeszywająca serce i mózg cisza. I tylko dym z krematoryjnego komina wskazuje na to, co dzieje się obok.

Obraz zdobył Złotą Palmę za reżyserię i jest głównym faworytem do Oscara w kategorii film międzynarodowy. Zgłosili go oczywiście Brytyjczycy, bo ich udział w produkcji jest największy - Brytyjczykiem jest także reżyser.

"Oppenheimer" idzie po Oscary

Brytyjskie nagrody filmowe - BAFTA, podobnie jak Złote Globy - od dekad traktowane były jako najbardziej wiarygodny prognostyk przedoscarowy. Ale ostatnimi laty wybory członków Brytyjskiej Akademii Filmowej zaczęły rozmijać się z wyborami Amerykańskiej Akademii, przynajmniej w głównych kategoriach. Mimo że spora część osób należy do obu akademii.

Cillian Murphy jako tytułowy "Oppenheimer" w filmie Nolana UIP

Ale w tym roku sytuacja jest prostsza niż ostatnimi laty, bowiem praktycznie wszystkie najważniejsze nagrody na świecie zdominował "Oppenheimer" Nolana. 13 nominacji do BAFTA, a wcześniej zdobyte już pięć Złotych Globów w głównych kategoriach (jako trzeci film w historii!), pozwalają sądzić, że w obu przypadkach główne nagrody trafią do filmu opowiadającego historię "ojca bomby atomowej". I do kreującego jego postać Cilliana Murphy'ego w wybitnej, życiowej roli.

W przypadku nagród BAFTA najpoważniejszym rywalem filmu Nolana wydają się być również znakomite "Biedne istoty" Yorgosa Lanthimosa.

Największe zaskoczenia

Za największe zaskoczenie komentujący nominacje branżowi dziennikarze uznali jednak dwie decyzje: po pierwsze - jedynie pięć nominacji dla "Barbie" i brak ich w najważniejszych kategoriach, zwłaszcza za reżyserię dla Grety Gerwig i za scenariusz oraz brak nominacji dla oscarowej faworytki, w kategorii najlepsza aktorka pierwszoplanowa. Mowa oczywiście o Lily Gladstone i jej wielkiej kreacji w filmie Martina Scorsese.

Margot Robbie w filmie "Barbie" Warner Bros

Z jakiegoś powoda aktorka została pominięta przez Brytyjczyków, podobnie zresztą jak odtwórca głównej roli męskiej w tym filmie - Leonardo DiCaprio. By było jeszcze ciekawiej, właśnie w tych kategoriach doceniono i nominowano aktorów "Barbie" - grającą rolę tytułową Margot Robbie oraz odtwórcę drugoplanowej roli Kena - Ryana Goslinga. Ale nagrody aktorskie BAFTA od lat rozmijają się z oscarowymi wyborami. Np. w minionym roku Brytyjczycy nagrodzili odtwórcę roli Elvisa Presleya - Austina Butlera, podczas gdy Oscar trafił do Brendana Frasera za kreację w "Wielorybie" Aronofsky'ego.

Brytyjscy krytycy wskazują na Emmę Stone za również wybitną rolę we wspomnianych "Biednych istotach" Lanthimosa i to wydaje się wybór najbardziej prawdopodobny. Ale wcale nie jest powiedziane, że BAFTA dla najlepszej aktorki nie trafi w ręce rodowitej Brytyjki, Carey Mulligan znów w wielkiej kreacji w filmie "Maestro", lub do wspomnianej Margot Robbie, która pobiła wszystkie rekordy frekwencyjne i brawurowo wcieliła się w najsłynniejszą lalkę świata przechodzącą kryzys egzystencjalny.

Element zaskoczenia jest przecież wpisany w każdą z tych nagród.

Nominacje do nagrody BAFTA 2024

NAJLEPSZY FILM

"Anatomia upadku"

"Przesilenie zimowe"

"Czas krwawego księżyca"

"Oppenheimer"

"Biedne istoty"

FILM BRYTYJSKI

"Dobrzy nieznajomi"

"How to Have Sex"

"Napoleon"

"The Old Oak"

"Biedne istoty"

"Ulica Rye Lane"

"Saltburn"

"Georgie ma się dobrze"

"Wonka"

"Strefa interesów"

FILM NIEANGLOJĘZYCZNY

"20 dni w Mariupolu"

"Anatomia upadku"

"Poprzednie życie"

"Śnieżne bractwo"

"Strefa interesów"

BRYTYJSKI DEBIUT (REŻYSERIA, SCENARIUSZ, PRODUKCJA)

"Blue Bag Life"

"Bobi Wine: The People’s President"

"Earth Mama"

"How to Have Sex"

"Czy jest tam ktoś?"

DOKUMENT

"20 dni w Mariupolu"

"Jon Batiste: Amerykańska symfonia"

"Ucieczka z Utopii"

"Nieustannie: Historia Michaela J. Foksa"

"WHAM!"

FILM ANIMOWANY

"Chłopiec i czapla"

"Uciekające kurczaki: Era nuggetsów"

"Między nami żywiołami"

"Spider-Man: Poprzez multiwersum"

REŻYSERIA

Andrew Haigh - "Dobrzy nieznajomi"

Justine Triet - "Anatomia upadku"

Alexander Payne - "Przesilenie zimowe"

Christopher Nolan - "Oppenheimer"

Jonathan Glazer - "Strefa interesów”

SCENARIUSZ ORYGINALNY

"Anatomia upadku"

"Barbie"

"Przesilenie zimowe"

"Maestro"

"Poprzednie życie"

SCENARIUSZ ADAPTOWANY

"Dobrzy nieznajomi"

"American Fiction"

"Oppenheimer"

"Biedne istoty"

"Strefa interesów"

AKTORKA

Fantasia Barrino - "Kolor purpury"

Sandra Hüller - "Anatomia upadku"

Carey Mulligan - "Maestro"

Margot Robbie - "Barbie"

Emma Stone - "Biedne istoty"

AKTOR

Bradley Cooper - "Maestro"

Colman Domingo - "Rustin"

Paul Giamatti - "Przesilenie zimowe"

Barry Keoghan - "Saltburn"

Cillian Murphy - "Oppenheimer"

Teo Yoo - "Poprzednie życie”

AKTORKA DRUGOPLANOWA

Emily Blunt - "Oppenheimer"

Danielle Brooks - "Kolor purpury"

Claire Foy - "Dobrzy nieznajomi"

Sandra Hüller - "Strefa interesów"

Rosamund Pike - "Saltburn"

Da'Vine Joy Randolph - "Przesilenie zimowe"

AKTOR DRUGOPLANOWY

Robert De Niro - "Czas krwawego księżyca"

Robert Downey Jr. - "Oppenheimer"

Jacob Elordi - "Saltburn"

Ryan Gosling - "Barbie"

Paul Mescal - "Dobrzy nieznajomi"

Dominic Sessa - "Przesilenie zimowe"

MUZYKA

"Czas krwawego księżyca"

"Oppenheimer"

"Biedne istoty"

"Saltburn"

"Spider-Man: Poprzez multiwersum"

CASTING

"Dobrzy nieznajomi"

"Anatomia upadku"

"Przesilenie zimowe"

"How to Have Sex"

"Czas krwawego księżyca"

ZDJĘCIA

"Czas krwawego księżyca"

"Maestro"

"Oppenheimer"

"Biedne istoty"

"Strefa interesów"

MONTAŻ

"Anatomia upadku"

"Czas krwawego księżyca"

"Oppenheimer"

"Biedne istoty"

"Strefa interesów"

SCENOGRAFIA

"Barbie"

"Czas krwawego księżyca"

"Oppenheimer"

"Biedne istoty"

"Strefa interesów"

KOSTIUMY

"Barbie"

"Czas krwawego księżyca"

"Napoleon"

"Oppenheimer"

"Biedne istoty"

CHARAKTERYZACJA

"Czas krwawego księżyca"

"Maestro"

"Napoleon"

"Oppenheimer"

"Biedne istoty"

DŹWIĘK

"Ferrari"

"Maestro"

"Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One"

"Oppenheimer"

"Strefa interesów"

EFEKTY SPECJALNE

"Twórca"

"Strażnicy Galaktyki 3"

"Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One"

"Napoleon"

"Biedne istoty"

BRYTYJSKI ANIMOWANY FILM KRÓTKOMETRAŻOWY

"Crab Day"

"Visible Mending"

"Wild Summon"

BRYTYJSKI FILM KRÓTKOMETRAŻOWY

"Festival of Slaps"

"Gorka"

"Jellyfish and Lobster"

"Such a Lovely Day"

"Yellow"

BRYTYJSKA WSCHODZĄCA GWIAZDA KINA

Phoebe Dynevor

Ayo Edebiri

Jacob Elordi

Mia McKenna-Bruce

Sophie Wilde

Autor:Justyna Kobus

Źródło: "Variety", "The Guardian", tvn24.pl