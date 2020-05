Twórcy "Avatara" wracają na plan dwóch sequeli filmu

Podczas gdy produkcje z Hollywood są nadal zamykane z powodu pandemii COVID-19, producenci "Avatara" ujawnili, że w tym tygodniu wracają na plan sequeli filmu do Nowej Zelandii.

Jest to w sporej mierze zasługa powszechnie chwalonej reakcji tego kraju na pandemię, w tym zakazu podróży, intensywnego testowania i śledzenia kontaktów zarażonych. W efekcie władzom Nowej Zelandii udało się zatrzymać rozprzestrzenianie choroby, a produkcje telewizyjne i filmowe w tym kraju właśnie otrzymały zezwolenie na wznowienie pracy.

"Avatar 2" będzie sagą rodzinną

Reżyser James Cameron liczy na to, że mimo opóźnienia uda się pierwszy sequel, czyli "Avatara 2" planowo wprowadzić do kin - to jest w grudniu 2021 roku.