Mata o diagnozie spektrum autyzmu: dużo rzeczy zaczęło mieć sens 

Najpierw na pytania osób w spektrum autyzmu odpowiadał Robert Makłowicz, potem – Natalia Kukulska. Teraz pora na rapera Michała "Matę" Matczaka. Trzeci odcinek "Autentycznych" można obejrzeć w Playerze i TVN w niedzielę, 25 lutego, o godz. 20.

- Powiedziałem dużo takich rzeczy prosto z serca, o których, w sumie, nie wiedział prawie nikt, w tym ja sam - powiedział Michał "Mata" Matczak po nagraniu do "Autentycznych". Nie znał wcześniej pytań, więc nie wiedział, czego się spodziewać. W rozmowie pojawił się temat samobójstwa i depresji. Także pytanie o to, czy kiedykolwiek miał podejrzenia, że jest w spektrum autyzmu. Raper przyznał, że ludzie od wielu lat mu mówili, że "jest autystyczny". Najpierw jednak postanowił sprawdzić, czy ma ADHD. - Dowiedziałem się, że [psychiatra] nie jest mi w stanie stwierdzić ADHD, ale za to (...) powiedział, że jestem w spektrum autyzmu. Zaczęło dużo rzeczy mieć sens, że tak to ujmę - przyznał. CZYTAJ TEŻ: Raper, producent, piłkarz, polityk. Kim jest Mata?

"Autentyczni" zmieniają życie

Dwa pierwsze odcinki "Autentycznych" spotkały się z dużym zainteresowaniem widzów i rozpoczęły ogólnopolską dyskusję na temat autyzmu. Zmieniły też samych uczestników programu. - Troszeczkę bardziej się wyluzowałem, troszeczkę bardziej podchodzę do mojego życia jako do pewnego rodzaju roli, którą kiedy się odgrywa mniej lub bardziej, to jednak trzeba pokazać swój charakter, swój temperament - przyznaje Jurek. - Na szczęście mnie ze zdjęciami, z autografami nie ścigają, ale po prostu bardziej komunikatywna się stałam. Dużo rzeczy na planie się nauczyłam: pracować z kamerą, dużo ludzi poznałam, więcej się uśmiecham po prostu. To dało mi dobre wyjście na świat. Wiem, że nie mogę trzymać się pod kloszem - mówi Natalia. - Ludzie, których teraz poznaję, chcą trzymać ze mną sztamę dużej - dodaje Bartosz. CZYTAJ TEŻ: Jak kochają osoby w spektrum autyzmu? Uczestnicy "Autentycznych" o swoich emocjach

"Autentyczni" - co to za program

"Autentyczni" to polska wersja hitu telewizji France 2 ("Les Rencontres du Papotin"), w której dziennikarze w spektrum autyzmu zadają pytania znanym osobom. Wymyślili go Olivier Nakachi i Eric Toledano, duet, który wyreżyserował film "Nietykalni". W polskiej wersji programu wzięli już udział Robert Makłowicz i Natalia Kukulska. Krytyk kulinarny był pytany m.in. o wybujałe ego i o sekret, który zabierze ze sobą do grobu. Natalię Kukulską pytano to, czy krzyczy na dzieci i czy wierzy, że jej rodzice spotkali się "po drugiej stronie".

- W naturze naszych dziennikarzy początkujących jest to, że chcą zapytać o to wszystko, o co każdy by chciał zapytać, ale nie mają tego hamulca, który mają inni dziennikarze. Goście bywają przez to w tarapatach. Chcą uszanować swoich rozmówców, ale nie mogą stosować sztuczek, które zazwyczaj stosują, ponieważ z osobami w spektrum autyzmu nie ma ściemy. Ilekroć człowiek chce coś przykryć jakąś maską, natychmiast to wychodzi i trzeba się w tej sytuacji jakoś odnaleźć - mówi Maciej Stuhr, który moderuje rozmowę. CZYTAJ TEŻ: Co to znaczy być w spektrum autyzmu. Jak pomóc i nie zaszkodzić

Autorka/Autor:joan//mro

Źródło: TVN24