Natalia Kukulska i Robert Makłowicz pierwszymi gośćmi nowego programu TVN. Jest data premiery

W programie "Autentyczni" weźmie udział blisko 50 osób w spektrum autyzmu, które chcą sprawdzić się w roli dziennikarzy. Najpierw pod okiem profesjonalistów będą się przygotowywać do wywiadu z gościem: przeczytają przygotowane materiały na jego temat, przygotują sobie pytania, a potem dostaną praktyczne wskazówki, jak przeprowadzać rozmowę. - Wszystko po to, aby czuli się bezpiecznie – informuje biuro prasowe TVN. Moderatorem spotkań będzie Maciej Stuhr. Aktor zadba o komfort wszystkich uczestników i pomoże im angażować się w spotkanie. Gośćmi pierwszych dwóch odcinków będą krytyk kulinarny i podróżnik Robert Makłowicz i wokalistka Natalia Kukulska.

- To przełomowy projekt w historii telewizji. Sprawdził się już we Francji i myślę, że to dopiero początek. To program, jakiego jeszcze nie było. Coś nowego i zupełnie nieoczywistego. Znane osoby spotykają się i zderzają z osobami w spektrum autyzmu, którym poświęcamy tyle uwagi, na ile zasługują - mówi Maciej Stuhr w wirtualnemedia.pl CZYTAJ TEŻ: Co to znaczy być w spektrum autyzmu. Jak pomóc i nie zaszkodzić