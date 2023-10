Natalia Kukulska o udziale w "Autentycznych": to było mocne przeżycie

- Niektóre pytania zbiły mnie z pantałyku - przyznaje Natalia Kukulska. Artystka jest gościnią drugiego odcinka "Autentycznych", nowego programu TVN, w którym uczestnicy ze spektrum autyzmu przeprowadzają wywiady ze znanymi osobami. Pierwsze dwa odcinki "Autentycznych" zobaczymy już 1 i 2 listopada na antenie TVN o godz. 20.05.

Gościem pierwszego odcinka "Autentycznych" będzie Robert Makłowicz, krytyk i podróżnik kulinarny. W drugim odcinku na pytania uczestników odpowie Natalia Kukulska. Artystka przyznaje, że podczas nagrania było dużo emocji i wzruszeń. - Dużo było takich bardzo osobistych pytań, ale były też pytania i dowcipne, i takie bardzo konkretne, wprost, bardzo różnorodne. To, co najbardziej mi się podobało to to, że nie miałam gotowych odpowiedzi. Starałam się być uważna na tego człowieka, który zadaje mi pytanie, żeby ta odpowiedź nie była wymijająca. A czasami musiałam, że tak powiem, dotknąć bardziej osobistych tematów - mówi.

Jej zdaniem "Autentycznych" warto oglądać przede wszystkim dlatego, żeby poznać wrażliwość i odmienność ludzi ze spektrum autyzmu. - Dla mnie to było bardzo mocne i wartościowe przeżycie. Dzięki programowi dowiedziałam się, że jeszcze można mnie zaskoczyć pytaniami, choć przeżyłam w swoim życiu bardzo wiele wywiadów. Okazuje się, że są pytania, które mnie zbiły z pantałyku - przyznaje Kukulska. CZYTAJ TEŻ: "Autentyczni". Makłowicz i pytania o wybujałe ego, kolor bielizny i człowieczeństwo

Rozwiń

Maciej Stuhr o "Autentycznych"

Moderatorem w programie jest Maciej Stuhr, aktor, ale też psycholog. W "Dzień Dobry TVN" mówił, że przyjął propozycję udziału w programie, bo zdał sobie sprawę, że nic nie wie o ludziach ze spektrum autyzmu. Zawstydziło go to i postanowił nadrobić braki.

- W naturze naszych dziennikarzy początkujących jest to, że chcą zapytać o to wszystko, o co każdy by chciał zapytać, ale nie mają tego hamulca, który mają inni dziennikarze. Goście bywają przez to w tarapatach. Chcą uszanować swoich rozmówców, ale nie mogą stosować sztuczek, które zazwyczaj stosują, ponieważ z osobami w spektrum autyzmu nie ma ściemy. Ilekroć człowiek chce coś przykryć jakąś maską, natychmiast to wychodzi i trzeba się w tej sytuacji jakoś odnaleźć - mówił Stuhr.

Rozwiń

"Autentyczni" to polska wersja hitu telewizji France 2. ("Les Rencontres du Papotin") Wymyślili go Olivier Nakachi i Eric Toledano, duet, który wyreżyserował film "Nietykalni". Występują w nim osoby z ASD (zaburzenie ze spektrum autyzmu), którzy tworzą gazetę "The Papotin". Rozmowy moderuje psychoterapueta Julien Bancilhon. Gośćmi "Les Rencontres du Papotin" są aktorzy, piosenkarze, sportowcy i politycy - odcinek z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem obejrzało 4,6 miliona widzów. CZYTAJ TEŻ: "Autentyczni". Debata ekspercka na temat spektrum autyzmu. "Spektrum nie jest czymś, co widać"

Autor:joan//mro

Źródło: Instagram, "Dzień Dobry TVN"