Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kultura i styl

Katie Perry kontra Katy Perry. Projektantka wygrywa przed sądem z gwiazdą

Katy Perry
Start rakiety z Katy Perry na pokładzie
Źródło: Reuters/Blue Origin
Katie Perry, australijska projektantka, wygrała właśnie przed sądem z Katy Perry, amerykańską piosenkarką. Spór o naruszenie znaku towarowego, którego początek sięga 2009 roku, znalazł finał w Sądzie Najwyższym. - Teraz mogę zacząć naprawdę patrzeć w przyszłość i skupiać się na niej - przyznała z ulgą Australijka.

Zgodnie z decyzją australijskiego Sądu Najwyższego z 11 marca projektantka mody Katie Perry ma prawo sprzedawać swoje projekty pod marką "Katie Perry". Zdaniem sądu marka ta nie wprowadza australijskich konsumentów w błąd. "Żaden przeciętny Australijczyk, po chwili refleksji nie pomyślałby, że produkty Katie Perry są powiązane z amerykańską piosenkarką" - cytuje uzasadnienie sądu BBC.

Katy Perry ukarana za teledysk nagrany bez zezwoleń
Dowiedz się więcej:

Katy Perry ukarana za teledysk nagrany bez zezwoleń

BIZNES

Sprawa Katie Perry kontra Katy Perry

Był rok 2009, Katie Perry dwa lata wcześniej wystartowała ze swoją linią ubrań - pod własnym nazwiskiem "Katie Perry". - Wyobraźcie sobie. Właśnie otworzyłam mój pierwszy showroom. Wchodzę do niego, wszędzie stoją jeszcze kieliszki po szampanie. Zaglądam do poczty i gapię się na list, w którym czytam, że mam 'zaprzestać i zaniechać'. "Zaprzestańcie sprzedaży swoich ubrań, zamknijcie swoją stronę, przestańcie je reklamować" - projektantka opowiada CNN. Prawnicy gwiazdy zażądali od niej wycofania wniosku o rejestrację znaku towarowego "Katie Perry". - Pamiętam, jak się rozpłakałam i pomyślałam: o co w tym wszystkim chodzi? Przecież nie zrobiłam nic złego - mówiła stacji CNN.

Obie strony próbowały dojść do porozumienia, bez skutku. Amerykańska gwiazda święciła triumfy. Single "I Kissed a Girl" i "Hot N Cold" stały się międzynarodowymi przebojami. Sprzedawała muzykę, ale również m.in. na gadżety i ubrania sygnowane znakiem towarowym "Katy Perry".

Projektantka - obecnie używa nazwiska męża Taylor - w 2019 roku zdecydowała się pozwać piosenkarkę i rozstrzygnąć prawo do znaku towarowego przed sądem. Jak pisze CNN wygrała w sądzie federalnym, jednak w apelacji sędziowie uznali, że w momencie rejestracji marki to artystka była bardziej znana, a sprzedaż ubrań i gadżetów przez piosenkarzy jest zwykłą praktyką. Dlatego to marka projektantki powinna zniknąć.

Prawa do marki "Katie Perry". Decyzja Sądu Najwyższego

Teraz nie zgodził się z tym australijski Sąd Najwyższy, który uznał, że unieważnienie znaku towarowego nie było uzasadnione, a wykorzystanie znaku towarowego "Katie Perry" nie powinno nikogo wprowadzać w błąd. "To wielkie zwycięstwo dla właścicielki małej firmy" - ocenia CNN.

Katie Taylor zapowiada już powrót marki "Katie Perry" na rynek w Sydney. - Tak wiele osób mówiło mi: czemu po prostu się nie poddasz, to nie ma sensu. A ja naprawdę wierzę w obronę swoich wartości. Prawda i sprawiedliwość są ich częścią - mówi projektantka. - Teraz mogę naprawdę patrzeć w przyszłość i skupiać się na niej. Jestem naprawdę podekscytowana.

Przedstawiciele piosenkarki nie odpowiedzieli na razie na prośbę CNN o komentarz do wyroku.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracowała Ewa Żebrowska / am

Źródło: CNN, BBC, The Guardian, Rolling Stone Australia

Źródło zdjęcia głównego: Abaca/PAP

Udostępnij:
Tagi:
Katy PerryAustraliaHandelodzieżModaSądprawo
Czytaj także:
imageTitle
Piłkarz zawieszony przez PZPN. Odpocznie od grania kilka lat
EUROSPORT
Mężczyzna został zatrzymany
Uderzył w radiowóz, potrącił policjanta
Lubuskie
imageTitle
Prezent za 500 tysięcy euro dla Jutty Leerdam
EUROSPORT
53-latek próbował się tłumaczyć, ale to nie dało. Stanie przed sądem
Zaczęło się na stacji paliw, skończy w sądzie
WARSZAWA
Cieśnina Ormuz ma wyjątkowe strategiczne znaczenie (NASA)
Trump: zniszczyliśmy 60 irańskich okrętów minowych
Świat
imageTitle
Świątek walczy o ćwierćfinał Indian Wells
RELACJA
Donald Trump
Trump znowu grozi. "Możemy zakończyć cały handel"
BIZNES
Policyjny alkomat (ZDJĘCIE ILUSTRACYJNE)
Starosta miał kierować autem pod wpływem alkoholu
Olsztyn
Jeffrey Epstein
Polski wątek afery Epsteina i apel ministra. "To bardzo ważne"
Polska
Krzysztof Gawkowski o podatku cyfrowym we Francji
Gawkowski: "Francja na podatku cyfrowym zarobiła 10 miliardów euro". Dużo mniej
Jakub Zulczyk
Irański okręt w Cieśninie Ormuz
Amerykanie ostrzegają. Iran zapowiada odwet
RELACJA
Strzykawki i igły znalezione w Rembertowie
Igły i strzykawki na osiedlowym trawniku
WARSZAWA
Utrudnienia na pierwszej linii metra
"Atak grafficiarzy na pociąg metra". Cztery osoby zatrzymane
WARSZAWA
Zatrzymany 43-latek
Ostrzelana szkoła w centrum Warszawy, zatrzymali podejrzewanego
WARSZAWA
imageTitle
Deszczowy, zimny i wietrzny etap Paryż - Nicea dla Vingegaarda
EUROSPORT
Noc, deszczowo
Tutaj nocą pokropi deszcz
METEO
szpital lutycka poznań
Zakażenia w szpitalu. Chorzy zostali odizolowani
Poznań
Węgry
Zabrali miliony i złoto. "Zagranie ostatniej szansy Orbana"
Tatiana Serwetnyk
GettyImages-2265410655
Gwiazdor "Harry'ego Pottera" i "Gwiezdnych wojen" z Orderem Imperium Brytyjskiego
Kultura i styl
Policja na miejscu ambasady USA w Oslo, przy której doszło do eksplozji
Wybuch przed ambasadą USA. Zatrzymani
Świat
Do zdarzenia doszło pod Makowem Mazowieckim
Telefon wysłał powiadomienie o wypadku. Kierowca ma duże kłopoty
WARSZAWA
Anson Boon w "Dobrym chłopcu" Jana Komasy
Francuzi "odebrali ten film bardzo na poważnie". I wiele stracili
Tomasz-Marcin Wrona
imageTitle
Wielka moc Andresena. Wybrał idealny moment
EUROSPORT
Urząd Miejski w Tczewie
Wiceprezydentka odwołana. Po informacji z sądu
Trójmiasto
Makak japoński Punch z pluszowym orangutanem
"Otrzymaliśmy wiele głosów zaniepokojenia". Nowe oświadczenie zoo
Świat
Grupa Azoty, zakłady chemiczne "Police" S.A. w Policach
Zmiany w chemicznym gigancie
BIZNES
404. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski
Episkopat powołał ogólnopolską komisję do spraw pedofilii w Kościele
Polska
Wizualizacja sali koncertowej
Dołoży się do budowy sali, będzie współprowadzić Sinfonię Varsovię
WARSZAWA
Siedziba ESA w Paryżu
Co z centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce?
METEO
shutterstock_2580499727_1
Pomagają w treningu, zabierają sen. Niepokojące wyniki badań
Zdrowie
Zwiń opisWięcej

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica