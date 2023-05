Nie żyje popularny juror "MasterChefa". Jock Zonfrillo miał 46 lat

"Jest tak wiele słów, którymi można go opisać, tak wiele historii o nim, które można opowiedzieć. W tej chwili jesteśmy jednak zbyt przytłoczeni, żeby móc ubrać to w słowa. Do tych, którzy mieli z nim styczność, byli jego kolegami lub należeli do jego rodziny: pamiętajcie o nim, gdy będziecie pić następną whisky" - zaznaczono w cytowanym przez "The Independent" oświadczeniu.