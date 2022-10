Nie żyje Austin Stoker. Aktor znany z "Mody na sukces" zmarł w dniu swoich 92. urodzin

Urodził się i wychował na Trynidadzie. Grać zaczął w wieku jedenastu lat. Jako szesnastolatek dołączył do grupy teatralnej The Whitehall Players, a cztery lata później przeniósł się do Nowego Jorku, gdzie dołączył do trupy tanecznej Holder Dance Company. Po odbyciu służby wojskowej spróbował swoich sił na małym ekranie. Jednym z pierwszych seriali, w których wystąpił, był "The Mod Squad" z 1969 roku, następnie zagrał m.in. w "Men at Law" i "Monty Nash".