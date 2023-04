Freddie Mercury zapisał jej wyjątkową kolekcję. Na sprzedaż trafi Picasso i rękopisy hitów Queen

Obraz Picassa, odręcznie napisane teksty piosenek Queen czy replika korony noszonej przez brytyjskich monarchów - to tylko niewielka część kolekcji Freddiego Mercury'ego, która latem pójdzie pod młotek. Aukcja ma przynieść właścicielce łącznie 6 milionów funtów (ok. 31 mln zł). Jest nią Mary Austin, wieloletnia partnerka i przyjaciółka wokalisty Queen.

Jak wyjaśnia BBC, Mercury zbierał przedmioty należące do kolekcji przez 30 lat. Przechowywał je w swoim domu w zachodnim Londynie. Po śmierci muzyka w 1991 roku zarówno dom, jak i znajdujący się w nim sprzęt stały się własnością Austin. - Ta kolekcja zabiera nas w głąb mężczyzny, którego znałam. Pokazuje spectrum jego gustu. To bardzo inteligentna, wyrafinowana kolekcja - podkreśliła cytowana przez BBC przyjaciółka Mercury’ego.

1500 przedmiotów należących do Mercury'ego na aukcji

BBC informuje, że na aukcję trafi łącznie 1500 przedmiotów należących w przeszłości do słynnego wokalisty. W skład wystawianej na sprzedaż kolekcji wchodzi wyceniany na od 400 do nawet 600 tysięcy funtów portret autorstwa francuskiego malarza Tissota, będący ostatnim dziełem sztuki, jakie nabył Mercury. Sprzedany zostanie też obraz Pabla Picassa i replika korony św. Edwarda, noszonej tradycyjnie przez członków brytyjskiej rodziny królewskiej .

Pod młotek pójdą również odręcznie napisane teksty hitów zespołu Queen. Wartość tekstu "We Are The Champions" szacowana jest na od 200 do 300 tys. funtów, tekst "Killer Queen" ma osiągnąć cenę w przedziale od 50 do 70 tysięcy. Austin zaznaczyła, że spośród wszystkich przedmiotów najtrudniejsze jest dla niej rozstanie właśnie z odręcznymi tekstami. Jak wytłumaczyła, "pokazują one najpiękniejsze oblicze" muzyka. - Patrzysz na nie i widzisz proces artystyczny, przebieg pracy - wykreślenia, przekreślenia, przeformatowania - powiedziała wieloletnia przyjaciółka Mercury’ego.