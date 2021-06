Kolejny festiwal muzyczny odwołany

"Mimo wielu miesięcy przygotowań i oczekiwania na finalne decyzje rządu, musimy ponownie przenieść najbliższą edycję" - ogłosili w poniedziałek organizatorzy Audioriver, festiwalu który tradycyjnie odbywa się na nadwiślańskiej plaży w Płocku.

"Z przykrością informujemy, że pomimo wielu miesięcy przygotowań i oczekiwania na finalne decyzje rządu, musimy ponownie przenieść najbliższą edycję festiwalu. Jeszcze raz chcielibyśmy poprosić Was o cierpliwość, aby poczekać kolejny rok na świętowanie 15. urodzin Audioriver w pełnym składzie" - przekazali w poniedziałkowym komunikacie twórcy Audioriver. Zapowiedzieli jednocześnie, że "data kolejnego festiwalu to 29-31 lipca 2022 roku".

"Na przełomie czerwca i lipca poznacie pierwszych artystów, którzy wystąpią dla Was na Audioriver 2022" - oznajmili organizatorzy, zwracając się do festiwalowej publiczności.

Jak podkreślono w informacji, nawet minimalny format planowanej w tym roku kolejnej odsłony wydarzenia "jest niemożliwy do zrealizowania przez obowiązujące wytyczne rządu". "Zakładany w rozporządzeniu limit frekwencji do 250 osób to w naszym przypadku warunek niemożliwy do spełnienia. W tej sytuacji bylibyśmy zmuszeni do odmowy wstępu na teren festiwalu osobom, które wcześniej zakupiły i zachowały swoje karnety na Audioriver" - uzasadniono w komunikacie.

"Mamy świadomość, że do limitów nie wliczają się uczestnicy w pełni zaszczepieni, ale na ten moment nie jesteśmy jeszcze w stanie oszacować rzeczywistej liczby takich osób, co znacząco utrudnia planowanie wydarzenia na tak dużą skalę" - zaznaczyli twórcy Audioriver. Dodali przy tym, iż nie wyobrażają sobie, aby ktokolwiek, szczególnie przy wysokich temperaturach, mógł swobodnie czuć się podczas festiwalu na plaży, nosząc maseczkę. "W trakcie upałów mogłoby to być nie tylko męczące, ale i niebezpieczne dla zdrowia" - zawrócono uwagę w komunikacie.

"Prawdopodobnie najtrudniejszy okres w historii Audioriver"

Organizatorzy Audioriver przyznali zarazem, że na decyzję o odwołaniu tegorocznej odsłony wydarzenia wpłynęły też inne powody, np. problemy logistyczne przy bookingach artystów. "Otrzymujemy informacje, że zaproszeni przez nas wykonawcy z USA muszą odwołać swój przyjazd, a ich występy i trasy koncertowe w Europie będą przełożone na później. Z kolei przyloty artystów z bliższych krajów, ale spoza strefy Schengen, mogłyby spotkać się z problemami na lotniskach" - wyjaśniono w informacji.

Jak podano, "kolejnym kluczowym czynnikiem odwołania festiwalu jest fakt, że do Audioriver pozostało zbyt mało czasu, aby dłużej zwlekać". Jednocześnie zaznaczono: "Wyrażamy nasze całkowite poparcie względem całej branży muzycznej i wspólnych postulatów, aby ograniczyć restrykcje względem obszaru różnego rodzaju eventów, koncertów i imprez masowych". "Musimy otwarcie przyznać, że to prawdopodobnie najtrudniejszy okres w historii Audioriver" - przyznali organizatorzy.

Festiwal Audioriver Ireneusz Cieslak / Agencja Gazeta

Audioriver to jeden z największych festiwali muzyki elektronicznej w Europie - główna część 15. edycji wydarzenia miała trwać od 23 do 25 lipca tego roku, jak zwykle na nadwiślańskiej plaży w Płocku. Z powodu pandemii została już raz przełożona, pierwotny termin planowany był na 24-26 lipca 2020 roku. W lutym tego roku organizatorzy Audioriver oznajmili, iż formuła najbliższego festiwalu będzie dostosowana do aktualnych warunków epidemiologicznych. Anonsowali też występy ośmiu z ponad stu artystów - Baasch, BICEP, Gorgon City, The High Contrast Band, Len Faki, Mathame oraz Paula Temple b2b SNTS.

Jeden z najlepszych festiwali muzyki elektronicznej na świecie

W 2012 roku festiwal Audioriver znalazł się na liście TOP 10 plebiscytu UK Festival Awards, nagradzającego najważniejsze imprezy muzyczne na świecie. Z kolei w 2009 roku portal branżowy Resident Advisor umieścił imprezę na czwartym miejscu wśród festiwali muzyki elektronicznej na świecie.

W trakcie dotychczasowych odsłon Audioriver występowali Richie Hawtin, Leftfield, Crystal Castles i Jamie Woon, a także Sven Vath, Shackleton, Gesaffelstein, Four Tet, Dillinja, Dinky, Jaguar Skills i Ella Eyre. Byli również Carl Craig, Moderat, GusGus, Trentemoller, Paul Kalkbrenner, Roeyksopp i Ricardo Villalobos oraz Modeselektor.

Autor:tmw

Źródło: PAP