Steven Spielberg wraz z żoną przekazali milion dolarów na wsparcie dla Ukrainy. W tym na dwie polskie organizacje

Steven Spielberg, jeden z najsłynniejszych hollywoodzkich filmowców i jego żona przekazali milion dolarów na pomoc Ukrainie. Jak informuje "The Hollywood Reporter", poprzez swoją charytatywną fundację Hearthland Spielberg - wraz z Kate Capshaw - rozdysponował tę kwotę między pięć organizacji. Są wśród nich: Polski Czerwony Krzyż, Polska Akcja Humanitarna, Hebrajskie Stowarzyszenie Pomocy Imigrantom, World Central Kitchen i Urgent Action Fund.

Jak poinformował najważniejszy filmowy magazyn za Oceanem, "The Hollywood Reporter" reżyser wraz z żoną przekazał milion dolarów "na rzecz organizacji działających w Ukrainie i w jej sąsiedztwie". Sąd wśród nich dwie polskie organizacje, które od wybuchu wojny aktywnie wspierają dotkniętych nią Ukraińców.

Steven Spielberg i jego żona, aktorka Kate Capshaw, słyną z działalności charytatywnej prowadzonej poprzez swoją fundację Hearthland.

Kogo wsparł Steven Spielberg?

Jak informuje "The Hollywood Reporter" reżyser - za pośrednictwem swojej fundacji - przekazał pieniądze na rzecz pięciu organizacji: Polskiego Czerwonego Krzyża, Polskiej Akcji Humanitarnej, Hebrajskiego Stowarzyszenia Pomocy Imigrantom, World Central Kitchen i Urgent Action Fund. "Polski Czerwony Krzyż (...) wysłał pilny apel o pomoc dla mieszkańców Ukrainy, z których część uciekła do Polski. Organizacja pomaga tym, którzy uciekli, szukając schronienia, wspierając ich podstawowymi przedmiotami pomocy i środkami medycznymi" - opisuje "The Hollywood Reporter". I przypomina, że Polska Akcja Humanitarna "monitoruje najpilniejsze potrzeby uchodźców, stara się zapewnić im żywność oraz udziela wielu innych form wsparcia".

World Central Kitchen, założona przez José Andrésa, natychmiast po inwazji Rosji na Ukrainę uruchomiła akcję #ChefsForUkraine, zapewniającą pomoc w dystrybucji żywności, w tym gorących posiłków dla Ukraińców. Jak wskazali dziennikarze "The Hollywood Reporter", organizacja prowadzi obecnie magazyn kuchni i żywności po polskiej stronie granicy i przez całą dobę dostarcza jedzenie na ukraińskie granice oraz do obozów dla uchodźców w Polsce i w Rumunii. Ciężarówki z żywnością dojeżdżają do takich ukraińskich miast jak Odessa i Mikołajów.

Czwarta ze wspartych przez Spielberga organizacji, Hebrajskie Stowarzyszenie Pomocy Imigrantom - jak podkreślono w artykule - "koncentruje się na ochronie uchodźców zmuszonych do opuszczenia swoich ojczyzn, i porzucenia pracy, którą wykonywali od lat".

Wreszcie Urgent Action Found, jest funduszem feministycznym, działającym na Rzecz Praw Kobiet, "który chroni, wzmacnia i wspiera kobiety w krytycznych momentach". Na Ukrainie organizacja "koncentruje się na wsparciu ewakuacji i relokacji, udziela wsparcia prawnego, finansowego i medycznego, szkoli w zakresie bezpieczeństwa i przetrwania".

Artyści za Oceanem wspierają Ukrainę

Dziadkowie ze strony ojca twórcy "Listy Schindlera" z pochodzenia byli ukraińskimi Żydami. Do Ameryki przybyli w 1900 roku i osiedlili się w Cincinnati, w stanie Ohio, gdzie w 1946 roku reżyser przyszedł na świat. Spielberg jest kolejnym artystą wspierającym Ukraińców.

Wcześniej zrobiła to też - urodzona w Ukrainie - Mila Kunis wraz z mężem Ashtonem Kutcherem. Para zdecydowała się wesprzeć finansowo Ukrainę w ramach kampanii GoFundMe, której celem jest zebranie 30 milionów dolarów. Aktorzy przekazali na ten cel trzy miliony dolarów. Z kolei małżeństwo aktorskie Ryan Reynolds i Blake Lively niedawno zapowiedziało: "Gdy wpłacisz pieniądze, na pomoc Ukrainie, my podwoimy tę sumę, aż do miliona dolarów".

Mila Kunis i Ashton Kutcher NEXTA

We wsparcie dla ogarniętego wojną kraju zaangażowali się też m.in. Sting, Jennifer Aniston, Dolly Parton, czy Yvonne Strahovski.

Ta ostatnia - australijska aktorka polskiego pochodzenia, która zasłynęła rolą Sereny Joy w serialu "Opowieść podręcznej" - na Instagramie zachęca Polaków do wsparcia inicjatywy, zorganizowanej przez jej krewnych w Warszawie. "Moja rodzina w Warszawie ma sklep z zabawkami. Zbierają teraz zabawki, by podarować je ukraińskim dzieciom" - napisała aktorka na swoim koncie i udostępniła link do zrzutki na ten cel, organizowanej pod hasłem "Uśmiech ukraińskich dzieci - Smile for Ukraine".

Źródło: "The Hollywood Reporter", Deadline.com, tvn24.pl

kob/tam