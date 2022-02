Green Day odwołuje koncert w Moskwie. "To nie jest czas na rockowe koncerty, są rzeczy o wiele ważniejsze"

Imagine Dragons też nie wystąpi w Rosji

Co z innymi koncertami w Rosji?

Latem w Rosji miało wystąpić wielu światowej sławy artystów. Jak przekonuje Geoff Meall, agent pracujący dla agencji Paradigm, szanse że do koncertów rzeczywiście dojdzie, są małe. - W przypadku Rosji przede wszystkim każdy rząd doradza swoim obywatelom, aby tam nie jeździli, chyba że wynika to z bardzo ważnych powodów, a granie rock and rolla prawdopodobnie nie byłby postrzegany jako taki. Co więcej, wielu artystów nie chce być postrzeganych jako ci, którzy popierają politykę Rosji - wyjaśnia.