U2 dedykuje zamordowanym przez Hamas "pięknym dzieciakom" nową wersję swojego przeboju

Nową wersję utworu "Pride (In the Name of Love)" U2 po zaprezentowało 8 października, podczas występu w Las Vegas. Jak relacjonuje "Independent", lider zespołu ze sceny zadedykował piosenkę "braciom i siostrom, którzy sami śpiewali podczas festiwalu Supernova w Izraelu". - Śpiewamy to dla nich. To nasi ludzie, ludzie muzyki. Lubiący zabawę i eksperymenty. Nasz typ ludzi - mówił irlandzki wokalista. I kontynuował: - W świetle tego, co stało się w Izraelu i Strefie Gazy, piosenka o niestosowaniu przemocy wydaje się nieco absurdalna, a nawet śmieszna, ale zawsze modliliśmy się o pokój i brak przemocy. Nasze serca i nasz gniew - wiecie, gdzie je kierujemy. Zaśpiewajcie wraz z nami i tymi pięknymi dzieciakami z festiwalu - zaapelował do fanów Bono, po raz kolejny nawiązując do masakry na festiwalu niedaleko granicy Strefy Gazy.

"Independent" wyjaśnia, że w na początku nowej wersji "Pride (In the Name of Love)" zamiast nawiązania do Martina Luthera Kinga, jak w oryginale, padają następujące wersy: "Wczesny poranek, 7 października, słońce wznosi się na pustynnym niebie/Gwiazdy Dawida, zabrali wasze życia, ale nie mogą zabrać waszej dumy." ("Early morning, October 7, the sun is rising in the desert sky/ Stars of David, they took your life but they could not take your pride.")