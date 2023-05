Arnold Schwarzenegger otwarcie przyznał, jakie brał sterydy. "Nie idźcie tą drogą"

czytaj dalej

In vitro to nie jest metoda walki z bezpłodnością, to jest produkcja człowieka - mówiła w czwartek w Sejmie posłanka Prawa i Sprawiedliwości Barbara Bartuś. - Te słowa nigdy nie powinny paść i nasza reakcja jest natychmiastowa - komentowała w piątek posłanka Koalicji Obywatelskiej Kinga Gajewska, która wraz z innymi parlamentarzystkami KO zapowiedziała złożenie wniosku do sejmowej komisji etyki o ukaranie Bartuś, która to w piątek stwierdziła, że jej słowa zostały zmanipulowane. Sama Bartuś tłumaczyła się tego dnia ze swoich słów.