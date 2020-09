Sto dętek od traktora, żeby tańczyć pogo. Jakubik o koncertach, Off Camera i filmie Smarzowskiego

- To jest bardzo ciężki czas dla ludzi, którzy robią muzykę, którzy grają koncerty - powiedział w rozmowie z TVN24 Arkadiusz Jakubik, aktor i muzyk w zespole Dr Misio. Opowiadał także o filmowym festiwalu Mastercard Off Camera, który w tym roku ze względu na rozprzestrzeniającego się koronawirusa odbywa się online oraz o nowym filmie Wojciecha Smarzowskiego "Wesele 2".

Od 11 września fani kina mogą brać udział w 13. edycji festiwalu Mastercard Off Camera, który w tym roku odbywa się również w serwisie Player.pl, a przygotowana tam kolekcja wykracza poza filmy konkursowe . "Od 11 do 25 września na platformie www.player.pl będzie można obejrzeć wszystkie filmy konkursowe oraz wydarzenia towarzyszące" - informuje organizator.

Jakubik: mam nadzieję, że wrócimy do spotkań na żywo

Wyraził również nadzieję, że "to się zmieni". - Że wrócimy do takich spotkań na żywo, za którymi - nie ukrywam - ja najbardziej tęsknię - dodał.

"To jest bardzo ciężki czas dla ludzi, którzy robią muzykę"

Przyznał, że "to jest bardzo ciężki czas dla ludzi, którzy robią muzykę, którzy grają koncerty". - Bo o ile - co mnie bardzo oczywiście cieszy - widzę, że ludzie wracają do kin, że gdzieś przełamują ten strach wyjścia z domu i żeby usiąść z innymi ludźmi, z koncertami jest bardzo, bardzo, bardzo źle - wskazywał.