Przeskoczył barierki i chwycił Arianę Grande. Niebezpieczny incydent na premierze

Fan chwycił Arianę Grande na premierze filmu

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Na viralowym nagraniu z premiery "Wicked: Na dobre" w Singapurze widać, jak pochodzący z Australii mężczyzna przeciska się przez tłum fotografów, a następnie podbiega do gwiazdy filmu, Ariany Grande. Chwyta aktorkę, obejmuje ją ramieniem i przyciąga do siebie. Na pomoc rusza koleżanka z planu - Cynthia Erivo. Wyrywa Grande z objęć napastnika, który zostaje wyprowadzony z terenu przez ochronę.

Grande wyglądała na wyraźnie wstrząśniętą incydentem. Głęboko oddychała, gdy Erivo i inna aktorka z planu, Michelle Yeoh, ją pocieszały.

Fani domagają się ukarania sprawcy

Mężczyzna, który sam siebie opisuje jako "najbardziej znienawidzonego trolla", pochwalił się w czwartek na Instagramie, że jest "wolny po tym, jak został aresztowany". Pod filmikiem z Grande napisał: "Droga Ariano Grande, dziękuję, że pozwoliłaś mi wskoczyć ze sobą na żółty dywan". W piątek po południu sąd w Singapurze oskarżył go o zakłócanie porządku publicznego. Lokalne media donoszą, że zamierza przyznać się do winy. Jeżeli zostanie uznany winnym, grozi mu grzywna w wysokości do 2 tysięcy dolarów singapurskich (około 5,5 tysiąca złotych).

To nie pierwszy raz, kiedy wtargnął na wydarzenie tego typu. Na swoim profilu w mediach społecznościowych ma filmiki między innymi z wskakiwania na scenę podczas koncertów Katy Perry, Chainsmokers oraz The Weeknd.

Na jego profilu pojawiły się komentarze domagające się ukarania go. "Czemu nie jesteś w więzieniu?" - zapytał jeden z użytkowników.

Trauma po ataku bombowym

Część fanów zwróciła uwagę na to, że Grande doświadczyła w swoim życiu traumy i stresu pourazowego. Na jej koncercie w maju 2017 roku w Manchesterze doszło do zamachu terrorystycznego, wskutek którego zginęły 22 osoby, a ponad 200 zostało rannych. Zdarzenia takie jak to z premiery w Singapurze mogą - ich zdaniem - doprowadzić do retraumatyzacji. Niektórzy apelują również do platform społecznościowych o zablokowanie filmów publikowanych przez sprawcę i krytykują reakcję ochrony na incydent.

Film "Wicked: Na dobre" to druga część adaptacji musicalu "Wicked". W polskich kinach pojawi się 21 listopada.

OGLĄDAJ: TVN24 HD