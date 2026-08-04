Kultura i styl Ariana Grande skomentowała decyzję o wycofaniu się z życia publicznego Maciej Wacławik |

Ariana Grande w 2025 roku Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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W poniedziałek w czasie koncertu Ariana Grande zwróciła się do fanów obecnych w hali United Center w Chicago. - Czy mogę chwilę z wami porozmawiać? - zapytała, po czym kontynuowała: - Przede wszystkim chcę powiedzieć, że bardzo was kocham i cieszę się, że mogę tu być z wami. Nie ma miejsca, w którym bardziej pragnęłabym być - dodała. Jak zapewniła, chciała sama zabrać głos, ponieważ "czasami, gdy pojawia się informacja, która nie pochodzi bezpośrednio ode mnie, może zostać nieco wyolbrzymiona".

W ten sposób nawiązała do wiadomości, która wczoraj obiegła światowe media, po tym jak rzeczniczka gwiazdy przekazała magazynowi "People" jej decyzję o wycofaniu się z życia publicznego.

Ariana Grande sięgnęła po notatki

33-letnia piosenkarka w kilkuminutowej przemowie do fanów powiedziała, że jej decyzja nie była nagła. - To coś, co postanowiłam zaplanować po cichu już dawno temu - podkreśliła.

Zapewniła też, że negatywne komentarze nie mają na nią wpływu. - Trzeba wyznaczyć granice. Ludzie czasami potrzebują odpoczynku - stwierdziła. Czytając z notatek, które, jak powiedziała, sporządziła, "żeby się nie denerwować i niczego nie zapomnieć", Grande przekazała, że decyzja o przerwie w karierze "została podjęta w sposób przemyślany i z pełną świadomością".

O wypowiedzi piosenkarki i jej postanowieniu piszą najważniejsze światowe media, od agencji Reuters przez amerykański dziennik "Washington Post", CNN i BBC, po australijskiego publicznego nadawcę ABC. Przypominają, że zgodnie z zapowiedzią rzeczniczki amerykańskiej gwiazdy po zagraniu we wrześniu ostatniego koncertu w ramach trasy "Eternal Sunshine" wycofa się ona z życia publicznego. Jako powód rzeczniczka wskazała na fakt, że występy 33-letniej artystki "doprowadziły do ​​niekończącej się, ciągłej publicznej kontroli".

Spekulacje i dyskusja "czy wolno spekulować"

BBC zwraca uwagę na pojawiające się od kilku lat spekulacje na temat wyglądu i stanu zdrowia Grande. Brytyjski publiczny nadawca cytuje komentarze fanów: "Zrobiła się tak chuda, że ludzie są tym naprawdę zaniepokojeni", "Nie chodzi o to, żeby odzyskać dawną Arianę. Chodzi o to, żeby była zdrowa". Wielu podkreśla jednak, że nikt nie ma prawa komentować czyjegoś wyglądu.

Portal amerykańskiej stacji CNN cytuje z kolei niedawny wpis Charli Howard, modelki i autorki książki o uprzedmiotowieniu kobiecego ciała. Howard działa na rzecz świadomości i leczenia zaburzeń odżywiania. "Widzę osobę, która pilnie potrzebuje hospitalizacji i opieki" - napisała w ubiegłym tygodniu, komentując na Instagramie nowy teledysk Ariany Grande do utworu "Petal".

CNN w tym samym artykule zauważa, że zdrowie artystki to jej prywatna sprawa i nikt poza jej kręgiem nie wie, dlaczego w ostatnich latach znacznie wyszczuplała. Zwraca też uwagę, że jej wizerunek można zobaczyć "wszędzie". "Przestrzeń między tymi dwoma założeniami pełna jest spekulacji i sporów o to, czy spekulowanie jest słuszne, czy też nie" - czytamy. Pogłoski dotyczące rzekomych problemów zdrowotnych towarzyszą Grande od początku jej kariery piosenkarskiej - dodaje CNN.

Gwiazda odniosła się do komentarzy dotyczących jej wyglądu na przykład w 2019 roku, mówiąc, że "schudła, ponieważ przestała jeść śmieciowe jedzenie". Cztery lata później zrobiła to ponownie, stwierdzając, że powinniśmy być "delikatniejsi" komentując czyjś wygląd, "bez względu na wszystko".

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