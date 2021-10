Ariana Grande przekaże pięć milionów dolarów na pomoc tym, którzy zmagają się z trudnościami psychicznymi

Ariana Grande ogłosiła, że przeznaczy pięć milionów dolarów, aby umożliwić darmowy dostęp do terapii dla osób zmagających się z trudnościami psychicznymi. "To tylko mały gest" - napisała piosenkarka. Swoją decyzję ogłosiła w Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego.

Ariana Grande, 28-letnia zdobywczyni nagrody Grammy, poinformowała w niedzielę 10 października - w Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego - że przekaże pięć milionów dolarów, aby zapewnić dostęp do terapii tym, którzy zmagają się z trudnościami psychicznymi.

"Jest Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego i jestem niezwykle podekscytowana tym, że kolejny raz mogę połączyć siły z Better Help i przekazać pięć milionów dolarów na terapię. Zdaję sobie sprawę, że istnieją bardzo realne bariery, jeśli chodzi o dostęp do pomocy z trudnościami psychicznymi" - napisała autorka hitów jak "Thank U, Next" czy "No Tears Left to Cry".

"To tylko mały gest (bo problem systemowy nadal pozostaje), który chciałam zrealizować wspólnie z Better Help w nadziei, że zapewni to dostęp nowej grupie ludzi i może zainspiruje kolejnych z was do spróbowania czegoś nowego, aby postawić na swoje leczenie" - wyjaśniła Grande.

Ariana Grande o dbaniu o zdrowie psychiczne

To kolejny raz, gdy Grande wchodzi we współpracę z organizacją Better Help, która zapewnia darmową miesięczną terapię dla tych, którzy potrzebują pomocy w zdrowiu psychicznym. Organizacja daje również 15 procent zniżki tym, którzy wykupią drugi miesiąc leczenia. W czerwcu tego roku piosenkarka przeznaczyła na Better Help milion dolarów.

Grande otwarcie mówi o swoich trudnościach psychicznych. W 2018 roku wyznała, że zmagała się z zespołem stresu pourazowego (PTSD), po zamachu w Manchasterze. Dla przypomnienia, w 2017 roku podczas jej koncertu w Manchester Arena doszło do samobójczego zamachu bombowego. zginęły 22 osoby - w tym 12 dzieci, a 119 zostało rannych. Piosenkarka również w 2018 roku oświadczyła, że psychoterapia uratowała jej życie.

W maju tego roku Grande apelowała, aby zakończyć stygmatyzowanie trudności psychicznych i tych, którzy się z nimi zmagają.

