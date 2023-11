Fani od pięciu miesięcy czekają w kolejce na koncert Taylor Swift. Śpią w namiotach przed stadionem 

Fani od pięciu miesięcy czekają w kolejce na koncert

Według Pitchfork wszyscy są powyżej 18. roku życia i większość z nich to kobiety. Ustalony przez nich "system kolejkowy" zawiera szereg reguł, do których każdy musi się stosować. To np. wymóg pobytu w namiocie tylko w swoim czasie wolnym, konieczność spędzenia w nim co najmniej jednej nocnej zmiany oraz poświęcenie na to co najmniej 60 godzin w miesiącu. Jednak im dłużej dana osoba spędzi w namiocie, tym większe ma szanse na bycie pod sceną jedną z pierwszych.