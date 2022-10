Arctic Monkeys pierwszą gwiazdą Open'era 2023. Brytyjczycy wystąpią na scenie festiwalu już po raz trzeci

Arctic Monkeys, trzeci raz gwiazdą festiwalu Open'er

Arctic Monkeys powstał w 2002 roku w High Green, na przedmieściach angielskiego Sheffield. Ich muzyka określana jest jako rock alternatywny, indie rock, czy post-punk. Pierwszy album zespołu - "Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not" z 2006 roku stał się najszybciej sprzedawanym debiutanckim albumem w historii brytyjskiego rynku muzycznego (według Wikipedii). Największą międzynarodową sławę przyniosła grupie piąta płyta - "AM" z 2013 roku, z promującym ją hitem "Do I wanna Know?". Trafiła na pierwsze miejsce "Billboardu", zyskała też w USA status "platyny". W tym roku ukazał się siódmy studyjny album Arctic Monkeys - "The Car". Liderem zespołu jest wokalista i gitarzysta Alex Turner. On również pisze teksty piosenek grupy.