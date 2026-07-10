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Kultura i styl

Anthony Hopkins w roli kompozytora. Ukazał się pierwszy singiel

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Anthony Hopkins
Anthony Hopkins wydał singla z muzyką własnego autorstwa
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Reuters
Anthony Hopkins rozpoczyna nowy rozdział w swojej karierze. Wybitny brytyjski aktor, zdobywca Oscarów wydał pierwszy singiel z własną muzyką. Wkrótce ukaże się cały album. 

Muzyka Hopkinsa powstała z inspiracji krajobrazem rodzinnej Walii i wspomnieniami z dzieciństwa. Na płycie znajdą się utwory skomponowane przez artystę na przestrzeni ponad 60 lat. W piątek pojawił się pierwszy singiel, zatytułowany "Bracken Road". Powstał w 1963 roku, kiedy jako młody aktor teatralny Hopkins improwizował na pianinie przed próbami.

Anthony Hopkins
Anthony Hopkins
Źródło zdjęcia: Reuters

Wykonawcą całego albumu jest Orkiestra Filharmoniczna pod batutą Gustavo Dudamela, laureata nagrody Grammy. - Anthony podchodzi do muzyki z sercem gawędziarza i instynktem poety, tworząc światy dźwięków, które są jednocześnie głęboko osobiste, jak i przemawiają do wszystkich - powiedział dyrygent cytowany przez CNN.

Nagrany w kwietniu w Alexandra Palace w Londynie album "Life is a Dream" ukaże się 21 sierpnia. Hopkins współpracował nad tworzeniem płyty z londyńską wytwórnią muzyki klasycznej Decca Classics.

Anthony Hopkins wydał singiel

Hopkins, pamiętny odtwórca roli Hannibala Lectera, za którą otrzymał jednego ze swoich dwóch Oscarów, w młodości marzył o karierze muzyka. Gry na pianinie zaczął się uczyć w wieku czterech lat, a pierwsze kompozycje powstały kiedy był nastolatkiem. 

- Muzyka była moim pierwszym pragnieniem, moim pierwszym życzeniem. Komponowałem przez całe życie. Niektóre z tych utworów towarzyszyły mi przez dekady i okazuje się, że wciąż do nich wracam - wyznał 88-letni artysta.

Anthony Hopkins
Anthony Hopkins
Źródło zdjęcia: Reuters

Hopkins podziękował muzykom, którzy zagrali jego kompozycje, szczególnie solistom - wiolonczeliście Gregorio Nieto i pianiście Sergio Tiempo, których określił mianem wirtuozów, oraz dyrygentowi Gustavo Dudamelowi. Jak dodał, to dzięki niemu słuchacze będą mogli "czuć i wyobrażać sobie coś wyjątkowo osobistego".

Anthony Hopkins, Gustavo Dudamela
Anthony Hopkins, Gustavo Dudamela
Źródło zdjęcia: Reuters

Anthony Hopkins urodził się w 1937 roku w Port Talbot. Oscara dla najlepszego aktora pierwszoplanowego otrzymał w 1992 roku za rolę w kultowym "Milczeniu Owiec", a kolejnego w 2021 za rolę w dramacie psychologicznym "Ojciec". Na deskach teatru zadebiutował w 1960 roku, przed kamerą - siedem lat później. 

Od tamtego czasu zagrał w dziesiątkach spektakli i filmów i otrzymał wiele nagród. Jest uznawany za jednego z najwybitniejszych aktorów współczesnych. Zajmuje się także malarstwem.

Źródło: PAP, CNN
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Tagi:
Muzyka
Aleksandra Sapeta
Aleksandra Sapeta
Dziennikarka tvn24.pl
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