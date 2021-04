Anthony Hopkins najlepszym aktorem. Za Oscara podziękował z opóźnieniem

To drugi Oscar w karierze Hopkinsa. Pierwszy zdobył w 1991 roku za kultową kreację Hannibala Lectera w filmie "Milczenie owiec". Teraz 83-latek został najstarszym aktorem w historii, który kiedykolwiek zdobył statuetkę.

"Nie spodziewałem się"

Chadwick Boseman to amerykański aktor i producent filmowy, który zmarł pod koniec sierpnia 2020 roku na chorobę nowotworową. Miał 43 lata. Według przewidywań prasy, to on miał zostać pośmiertnie uhonorowany Oscarem z rolę w filmie "Ma Rainey: Matka bluesa".