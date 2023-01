Nie żyje Annie Wersching. Aktorka zmarła w wieku zaledwie 45 lat

Aktorka Annie Wersching zmarła rankiem 29 stycznia w wieku zaledwie 45 lat. Od 2020 roku zmagała się z rakiem. Była znana między innymi z roli agentki Renee Walker w serialu telewizyjnym "24 godziny", a także kultowej gry "The Last of Us". O śmierci poinformował jej rzecznik prasowy.

"Dziś w duszy tej rodziny pojawiła się wyrwa, ale zostawiła nam narzędzia, potrzebne do jej załatania. Odnajdowała radość w najprostszych zdarzeniach. Do tańca nie potrzebowała muzyki. Nauczyła nas nie czekać, aż przygoda nas znajdzie. 'Idź ją znaleźć, jest wszędzie' (- mówiła - red.) i znajdziemy ją." - napisał w przesłanym CNN oświadczeniu Stephen Full, mąż Wersching.

Annie Wersching nie żyje

"Właśnie dowiedziałem się, że moja droga przyjaciółka Annie Wersching zmarła. Straciliśmy wspaniałą aktorkę i osobę. Moje serce jest roztrzaskane na kawałki. Myślami jestem z jej bliskimi" - pożegnał Wersching Neil Druckmann, który poznał ją podczas pracy nad grą komputerową "The Last of Us".

Annie Wersching Birdie Thompson/AdMedia/PAP

"Anie żyła dla swojej rodziny. Kochała swoją pracę i doceniała swoich przyjaciół, ale Steve (Full) i chłopcy (trzej synowie - red.) byli dla niej absolutnie wszystkim" - opisała Wersching cytowana przez CNN przyjaciółka z branży, Ever Carradine. Aktorka założyła też zbiórkę pieniędzy na serwisie GoFundMe na rzecz rodziny zmarłej Annie Wersching, by jej członkowie "mogli dalej żyć w sposób, który sprawiły, że Annie byłaby dumna". "Wszyscy kochaliśmy Annie. Wszyscy. Ale nie ważne jak bardzo ją kochaliśmy, ona kochała swoich synów mocniej. Pomóżmy się nimi zaopiekować w jej imieniu." - dodała w opisie zbiórki Carradine.

Kim była Annie Wersching

Przełomowym momentem w karierze Annie Wersching była rola agentki FBI Renee Walker w serialu telewizyjnym "24 godziny". Wystąpiła również w produkcjach, takich jak "Pamiętniki Wampirów", "Runaways", "Poza czasem", "Bosch" i "Star Trek: Picard". Użyczyła też głosu Tess, jednej z bohaterek popularnej gry komputerowej "The Last of Us", której adaptacja serialowa ukazała się na HBO w tym miesiącu.

