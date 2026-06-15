Kultura i styl Anne Schedeen nie żyje. Gwiazda serialu "ALF" miała 77 lat Maciej Wacławik |

Anne Schedeen Źródło zdj. gł.: Bob D'Amico /American Broadcasting Companies via Getty Images

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Krewni Schedeen przekazali za pośrednictwem jej konta na Facebooku, że "odeszła spokojnie" w niedzielę. Następnie informację o śmierci artystki potwierdził jej wieloletni agent w rozmowie z magazynem branżowym "Deadline". "Była siłą. I nie sposób wyobrazić sobie życia bez niej. Ale jak powiedziała: 'zawsze jestem z wami'. I ma rację. Jest we wspomnieniach, dziełach sztuki, śmiechu do rozpuku, ręcznie robionej biżuterii, obrazach, rzeźbach…" - czytamy we wspomnieniu opublikowanym przez rodzinę.

Niezapomniana rola w serialu "ALF"

Schedeen zadebiutowała na ekranie rolą w serialu "The Six Million Dollar Man" w 1974 roku. Miała 25 lat. Na role w kolejnych produkcjach nie musiała długo czekać. Aktorka miała w dorobku role m.in. w serialach "Bionic Woman: Agentka przyszłości" i "The Incredible Hulk" oraz filmach "Champions: A Love Story", "Slow Burn" czy "Cast the First Stone".

Polscy widzowie mogą ją pamiętać z roli Kate Tanner w "ALF-ie", serialu z drugiej połowy lat 80. Aktorka po latach przyznawała, że śmiała się już w czasie lektury scenariusza. - Spotkałam się z ekipą, poznałam ALF-a i utwierdziłam się w przekonaniu, że chcę w tym zagrać. Ten mały kosmita rozbawił mnie do łez - przypomina wypowiedź zmarłej artystki magazyn "Hollywood Reporter".

Anne Schedeen wśród aktorów z serialu "Alf" Źródło zdjęcia: KPA/PAP/EPA

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Redagował AM