Zmarła Anne Rice, autorka "Wywiadu z wampirem"

Kroniki wampirów

"Wywiad z wampirem" ("Interview with the Vampire"), opublikowany w 1976 roku (w 1992 roku Polsce), stał się bestsellerem. Na jego podstawie w 1994 roku powstał film o tym samym tytule z Tomem Cruise'em i Bradem Pittem w obsadzie.

Rice napisała sequele powieści, tworząc serię zatytułowaną "Kroniki wampirów" ("The Vampire Chronicles"). Kolejna z książek z tego cyklu, "Królowa potępionych" ("Queen of the Damned"), również doczekała się ekranizacji (w 2002 roku).

Rice tworzyła także powieści erotyczne pod pseudonimami Anne Rampling i AN Roquelaure, w tym wydaną w 1985 roku "Ucieczkę do Edenu" ("Exit to Eden"), którą zadedykowała mężowi, malarzowi i poecie. Ze Stanem Rice'em pobrali się w Teksasie w 1961 roku. Byli razem do jego śmierci w 2002 roku. Był uważany za pierwowzór postaci Lestata z "Wywiadu z wampirem".