czytaj dalej

Do zabójstwa doszło w Lublinie w 1995 roku. Sprawca zwabił 37-letniego mężczyznę do wynajmowanego domu i okradł go po zadaniu kilku ciosów w głowę twardym narzędziem. Podejrzanego udało się ustalić niemal po 30 latach. 61-latek przyznał się do winy. W 1995 roku, żeby zmylić śledczych, dokleił do fałszywego dowodu swoje zdjęcie ucharakteryzowane w ten sposób, że trudno go było rozpoznać.