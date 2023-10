"Wkurza mnie to, w jakiej formie jest Polska. Będę w niedzielę przy urnie i mam nadzieję, że ty też"

- Nie dajmy innym zadecydować za nas. Decydujmy sami, decydujmy same - namawia Anna Starmach. Jurorka "MasterChefa" włączyła się do akcji profrekwencyjnej miasta Gdańsk "Nie śpij, bo cię przegłosują".

Anna Starmach opublikował w mediach społecznościowych film ze spaceru. - Tak samo jak idę teraz, tak samo w niedzielę idę na wybory. Dlaczego? Z wielu powodów. Po pierwsze dlatego, że mogę, a to nie jest takie oczywiste. Po drugie dlatego, że bardzo lubię mój kraj, bardzo lubię Polskę, ale wkurza mnie to, w jakiej formie jest Polska, wkurza mnie to, co się w tym kraju dzieje i jak traktowane są między innymi kobiety - mówi. Jurorka "MasterChefa" przypięła do kurtki plakietkę "Nie śpij, bo cię przegłosują" (kampania profrekwencyjna miasta Gdańsk oparta na haśle z wyborów 4 czerwca 1989 roku).

- Jestem kobietą, jestem matką i też dla moich dzieci wrzucę w niedzielę kartę do urny wyborczej, wierząc, że ten kraj może być świetnym miejscem do mieszkania, do życia, że po prostu może być lepiej. Nie dajmy innym zadecydować za nas. Decydujmy sami, decydujmy same. Ja będę w niedzielę przy urnie i mam nadzieje, że ty też - mówi Starmach.

Kim jest Anna Starmach

Anna Starmach trafiła do TVN w 2010 roku - wygrała konkurs "Gotuj o wszystko" w "Dzień Dobry TVN". Dwa lata później poprowadziła program "Pyszne 25" w TVN Style (prezentowała przepisy kulinarne na dania do 25 złotych) i została jurorką w programie "MasterChef" a potem także "MasterChef Junior". Występuje w nich z Magdą Gessler, Michelem Moranem i Tomaszem Jakubiakiem.

- Trochę im zazdroszczę, że to tak naprawdę dopiero początek ich medialnej kariery, a trochę im współczuję, bo też wiem, że to nie jest proste - mówiła Starmach o uczestnikach "MasterChefa" w wywiadzie dla cozatydzien.tvn.pl. - Najtrudniejsze jest to, żeby po tym wszystkim pozostać sobą i robić to, co się lubi. Więc jeśli oni, którzy tak fantastycznie gotują, będą się trzymać tego gotowania, to ta przygoda z "MasterChefem" może im dodać wiatru w żagle i pomóc lepiej funkcjonować w tym [medialnym] świecie - uważa.

Sama konsekwentnie szła za swoją pasją. Choć pochodzi z rodziny krakowskich historyków i kolekcjonerów sztuki (jest córką Teresy i Andrzeja Starmachów, właścicieli Galerii Starmach) i studiowała historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim, zawsze marzyła o gotowaniu. Zrobiła roczny kurs w paryskiej szkole kucharskiej Le Cordon Bleu i staże w renomowanych restauracjach m.in. we francuskiej restauracji Lameloise z trzema gwiazdkami Michelin. Podkreśla, że miała zawsze wsparcie w rodzicach, ale "było wielu znajomych, którzy 'pukali się w głowę', jak można przedkładać gary nad sztukę".

Program "MasterChef" można oglądać w niedziele o godz. 20 na antenie TVN i w Playerze. Trwają castingi online do "MasterChefa" dla nastolatków . Mogą brać w nim udział młodzi kucharze w wieku od 13 do 17 lat.

Autor:joan//mro

Źródło: Instagram, TVN, cozatydzien.tvn.pl