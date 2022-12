Anna Przybylska dziś obchodziłaby 44. urodziny. Tak wspominali ją bliscy

Anna Przybylska. Na co chorowała aktorka?

Nie pomogło leczenie ani w Polsce, ani w Szwajcarii . W rozmowie z magazynem "Viva!" siostra Anny Przybylskiej, Agnieszka Kubera wyznała, że z perspektywy czasu żałuje, iż aktorka i jej rodzina nie zdecydowali się na leczenie w Chinach . Tamtejsi lekarze chcieli przeszczepić Przybylskiej komórki macierzyste. - Nie mieliśmy pewności, nie było determinacji. Potem Ania dostała chemię, trochę lepiej się poczuła. Potem żyła programem naukowym w Stanach. A czas uciekał. Myślę, że gdyby to miało się drugi raz w życiu przytrafić, to chyba bym zastawiła dom, samochody i pojechała, niech się dzieje, co chce - zapewniała.

Oliwia Bieniuk wspominała mamę

W rozmowie z serwisem dziendobrytvn.pl Oliwia Bieniuk wspominała, że po śmierci mamy tymczasowo pogorszył się jej kontakt z ojcem. - Mama była tą osobą, która surowo mnie wychowywała, a tata był taką osobą, która jak się kłóciłyśmy, to mówił: "Przestańcie dziewczyny, to nie ma sensu". To był taki nasz mediator. Moja mama była bardzo pedantyczna, lubiła sprzątać i bardzo mocno nas wychowywała. Trójka dzieci: dwóch chłopców i jedna dziewczynka, to spore wyzwanie. Jak mama odeszła, to to się zmieniło, a ja zaczęłam dojrzewać, zmieniłam się, zaczęłam się buntować. Tata musiał stać się tym złym policjantem i nie lubiliśmy się. Teraz jest bardzo dobrze, jestem duża i już sama podejmuję decyzje - mówiła córka Przybylskiej.