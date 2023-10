Anna Lewandowska wyznała, że zmaga się z SIBO. Co to za zaburzenie?

"Co by tu zjeść słodkiego? Póki co, trzymam low FODMAP, ze względu na SIBO... Kto z was zmagał się z tym problemem?" - taki wpis Anna Lewandowska zamieściła w swoim instagramowym stories 3 października. Sportsmenka, trenerka personalna i dietetyczka propagująca zdrowy styl życia po raz pierwszy wyznała, że zmaga się z SIBO, coraz częściej rozpoznawanym u pacjentów z objawami ze strony przewodu pokarmowego. Co to za zaburzenie?