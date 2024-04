W wieku 97 lat zmarła Anna Kusiak, Polka na stałe mieszkająca w Wielkiej Brytanii, która zasłynęła w mediach społecznościowych, prowadząc profil "Życie zaczyna się po 90". Popularność wykorzystywała między innymi do promocji zdrowego trybu życia i mówienia o niedogodnościach, z jakimi mierzą się osoby starsze.

Informację o śmierci Anny Kusiak przekazała jej córka we wpisie na profilu "Życie zaczyna się po 90". "Tuż przed północą Ania Odeszła. Spokojnie, w czasie snu - uśmiechając się. Miała bardzo ważny powód, by już dzisiaj być ze swoim Edwardem (mężem - red.) - Jego 96. Urodziny" - napisała w sobotę. Jak dodała, jej matka "wielokrotnie powtarzała", że profil na Instagramie "to Jej Internetowy Dom".

Rozwiń

Z informacji przekazanych przez córkę wynika, że Anna Kusiak zmarła w szpitalu w Wielkiej Brytanii i zostanie pochowana w Kettering. 97-latka trafiła do szpitala w zeszłym miesiącu. "Obydwie miałyśmy nadzieję, że i tym razem uda się pokonać chorobę" - przekazała córka zmarłej w niedzielnym wpisie, przypominając nagranie, jakie twórczyni profilu "Życie zaczyna się po 90" zamieściła, gdy opuściła szpital w 2020 roku.

ZOBACZ TEŻ: Nie żyje aktorka Zofia Kucówna

Prowadziła profil "Życie zaczyna się po 90". Miała 97 lat

Anna Kusiak wyemigrowała do Wielkiej Brytanii w wieku 85 lat. Konto na Instagramie założyła, gdy miała 92 lata. "...Swoje marzenia trzeba spełniać - bo jak nie dzisiaj, to kiedy?" - napisała w pierwszym wpisie, opublikowanym na Instagramie w maju 2019 roku. W ciągu blisko pięciu lat na profilu, obserwowanym obecnie przez ponad 106 tysięcy osób, pojawiło się około 1300 wpisów. Wśród nich relacje z podróży, wspomnienia, komentarze na temat bieżących wydarzeń, czy apele o wsparcie akcji charytatywnych, w tym zbiórek na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Popularność w mediach społecznościowych wykorzystywała także do tego, by mówić o niedogodnościach, z jakimi mierzą się osoby starsze i przypominać o zdrowym trybie życia. "Kochani, piszę to wszystko po to by przypomnieć Wam, żebyście pilnowali swoich Seniorów żeby - nawet jak im się nie chce - regularnie zażywali ruchu" - pisała pod zdjęciem z jednego ze spacerów.

Rozwiń

15 października 2023 zamieściła na Instagramie nagrania z lokalu wyborczego, pisząc: "Niestety - budynek Domu Polskiego w Bedford to walka z wieloma bardzo wysokimi schodami....". "Na szczęście w przeciwieństwie do budynku - Czekający w kolejce Wyborcy i Cudowni Wolontariusze byli Bardzo Życzliwi i Pomocni" - dodawała. Zachęcała także do udziału w wyborach. W nagraniu opublikowanym z okazji wyborów prezydenckich w 2020 roku przyznała, że do ostatniej chwili nie była pewna, czy zagłosuje. Pakiet dotarł na dwa dni przed głosowaniem.

Wielka mobilizacja i wysoka frekwencja TVN24

Autorka/Autor:wac//am

Źródło: tvn24.pl