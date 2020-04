Pandemia uderza w rynek książki. Król: wydawcy bardzo boją się w tej chwili wydawać

Polska Izba Książki przeprowadziła badania, z których wynika, że mniej więcej połowa firm związanych z rynkiem książki może zbankrutować z powodu pandemii. Dlatego Izba zaapelowała a do ministerstwa kultury i ministerstwa gospodarki, by w procesie odmrażania polskiej ekonomii wziąć jak najszybciej pod uwagę kulturę i książki. Max Cegielski postanowił sprawdzić, jak radzą sobie małe księgarnie. Wiele z nich w całej Polsce bierze udział w akcji "Książka na telefon". W Warszawie jest to między innymi Big Book Cafe.