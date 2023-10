Anja Rubik namawia do wzięcia udziału w wyborach. - Dlaczego? Bo to jest cool. Bo pokazujemy w ten sposób, że dbamy o siebie, dbamy o nasz kraj. Też zachęcam dziewczyny. Słuchajcie, idźcie głosujcie. Walczcie o swoje! - mówi top modelka. Osobom ciągle niezdecydowanym poradziła, jak wyszukać odpowiedniego kandydata.

- Jeśli ktoś nie wie, na kogo głosować 15 października, to polecam stronę latarnikwyborczy.pl. Można wejść i porównać swoje poglądy z odpowiedziami komitetów wyborczych - mówi Anja Rubik. - To jest megaprosta sprawa. Wchodzicie, odpowiadacie na parę pytań i możecie sobie zerknąć, kto ma podobne poglądy do waszych – przekonuje na Istastory założycielka Fundacji SEXED.PL

Anja Rubik zachęca do wzięcia udziału w wyborach

Rubik wzięła też udział w profrekwencyjnej akcji internetowej "Kobiety na wybory". Nominowana przez przyjaciółkę Mary Komasę, pokazała w mediach społecznościowych nagranie, w którym tłumaczy, dlaczego zamierza głosować. - Bo mam jedno życie, jeden głos i chcę je wykorzystać. Bo chcę zmiany i zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby ta zmiana zaszła - mówi. Modelka odniosła się też do osób, które nie wybierają się na wybory. - Dużo słyszę od was, że nie będziecie głosować, bo nie ma tej idealnej osoby. Idealni politycy i polityczki nie istnieją. Głosujemy na osobę, która jest najbliższa naszym wartościom i naszemu sercu. (…) Potem słyszę: "A, ja się nie interesuję polityką". Słuchajcie, możecie się nie interesować polityką, ale polityka ma gigantyczny wpływ na wasze codzienne życie: na to, czy oddychacie czystym powietrzem, czy jest czysta woda w kranie, czy jest czysta rzeka i możecie sobie tam wyjechać na weekend, czy zwierzaki w tym kraju są zaopiekowane, czy udzielą wam pomocy w szpitalu. Już nie mówię o takich dużych sprawach typu wolność słowa, demokracja, bo to wiadomo, ale takie codzienne przyziemne rzeczy - na to polityka ma wpływ - tłumaczy.

Anja Rubik o prawach kobiet

Modelka zwróciła się też do fanek. W walkę o prawa kobiet angażuje się od kilku lat. Wspierała protestujących podczas demonstracji Strajku Kobiet, przemawiała, udostępniała posty. - Słuchajcie dziewczyny, czytam, że kobiety w wieku od 18 do 39 roku życia nie będą za bardzo głosować, tylko 55 procent pójdzie na wybory. No to zostawicie sprawy w rękach osób dużo starszych i tylko facetów. Przecież byście się nie zgodziły na taką sytuację u siebie w domu, żeby babcia wykładała wam na łóżku, w co macie się ubrać, żeby decydowała, jaki post na Instagramie zamieścicie. To czemu zostawiacie tak ważne sprawy, decyzje właśnie im? - pyta. Dwa lata temu, w wywiadzie dla "Newsweeka" Rubik mówiła, że młode Polki "są wychowywane w społeczeństwie, w którym nadal mocno obecne są szkodliwe stereotypy". Wyjaśniała też, dlaczego sprawy kobiet stały się dla niej tak ważne. "Wierzę, że kobiety są lepszymi liderkami na dzisiejsze czasy niż mężczyźni. Mężczyźni może i byli przydatni w czasach, kiedy trwały wojny, całe społeczeństwa walczyły o żywność, przeżycie. Ale dzisiaj świat potrzebuje empatii, a kobiety mają jej więcej. Kobieta mniej chętnie wyśle syna na wojnę niż mężczyzna. Mamy tysiącletnią wprawę w zarządzaniu domami. A przecież Ziemia to nasz wspólny dom".

"Wiedziałam, że muszę coś zrobić, bo nikt się za to nie bierze". Anja Rubik o edukacji seksualnej Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:joan//mro

Źródło: Instagram, "Newsweek"