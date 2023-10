"Macie prawo być, kim chcecie". Anja Rubik i Sexed.pl z przedwyborczymi klipami dla młodych 

Spoty pojawiły się na kontach Sexed.pl na Instagramie, Facebooku oraz YouTubie. - Te filmy mają charakter lekki, ale poruszają bardzo ważne tematy. Mamy nadzieję, że zmobilizują was do pójścia na wybory. Jeśli wam się podobają, zrepostujcie. Druga rzecz, idźcie na wybory. Trzecia rzecz, zabierzcie kogoś ze sobą - mówi Anja Rubik na Instagramie. I przypomina: - Pamiętajcie, macie prawo być, kim chcecie, macie prawo kochać, kogo chcecie. Macie prawdo do swojego zdania i macie głos. Korzystajcie. CZYTAJ TEŻ: Anja Rubik namawia do wzięcia udziału w wyborach. "Możecie się nie interesować polityką, ale polityka ma gigantyczny wpływ na wasze codzienne życie"