Anita Werner o wyborach: zostałam tak wychowana

Do głosowania w wyborach 15 października zachęca coraz więcej aktorek, działaczek, dziennikarek. Dołączyła do nich Anita Werner. "15 października zaplanujemy, jak będzie wyglądała nasza przyszłość. Będziemy decydować czy będą liczyć się w niej wartości" - pisze na Instagramie dziennikarka TVN24.

"Każdego dnia dokonujemy wyborów. Decydujemy. Bierzemy życie w swoje ręce. Planujemy: o której wstaniemy, co zjemy, co zrobimy, z kim się widzimy, czy do kogoś się uśmiechniemy, czy nie. 15 października zaplanujemy jak będzie wyglądała nasza przyszłość. Będziemy decydować czy będą liczyć się w niej wartości. Wolność, demokracja, prawa człowieka, prawa kobiet, niezależne sądy czy wolne media. Idę na wybory. To mój przywilej i mój obowiązek. Wy też idźcie. Też dokonajcie wyboru. Wasz głos też się liczy. Liczy się każdy głos" - pisze Anita Werner na Instagramie.