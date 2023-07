Anita Werner z medalem od łodzian. "Za pasję, która jest pracą i pracę, która jest pasją"

"Dziś dostałam medal! Wyjątkowy i bardzo dla mnie ważny. Moje rodzinne miasto - Łódź - obdarowało mnie nim z okazji 600-lecia Łodzi!" - napisała Anita Werner na Instagramie. Z okazji jubileuszu łodzianie wybrali 600 osób, które są "żywą reklamą miasta". W poniedziałek odbyła się jedna z ośmiu uroczystości, wręczenia pamiątkowych medali. Oprócz dziennikarki TVN24 wyróżnienia od łodzian dostali także Marcin Józefaciuk, prowadzący w TVN program "Nastolatki rządzą kasą" i sędzia Anna Maria Wesołowska.

"Mieszkańcy Łodzi, bardzo Wam dziękuję za wytypowanie mnie do tego wyróżnienia. Dziękuję też Kapitule, która moją kandydaturę zatwierdziła. Jestem zaszczycona. Również tak fantastycznym gronem pozostałych obdarowanych. Przeżyłam dziś w Łodzi mnóstwo pięknych chwil" - relacjonowała Werner na Instagramie. Po tym, jak prezydentka Łodzi Hanna Zdanowska wręczyła jej wyróżnienie, dziennikarka dostała długie brawa. - Odebrałam je jako uznanie również dla redakcji Faktów TVN i TVN24, które swoją pracą pokazują, jak ważne jest wartościowe dziennikarstwo - mówi tvn24.pl dziennikarka "Faktów".

Anita Werner z medalem na 600-lecie Łodzi

Werner jest jedną z 600 osób odznaczonych z okazji jubileuszu 600-lecia Łodzi. - Tymi wyróżnieniami chcemy powiedzieć "dziękujemy" ludziom działającym w różnych sektorach i branżach, którzy robią wiele dobrego w dziedzinie sportu, nauki, medycyny, pomagania i każdym innym obszarze - mówiła Hanna Zdanowska, prezydentka Łodzi, gdy w marcu zachęcała do głosowania na tych, którzy są "żywą reklamą miasta". Na dyplomie dołączonym do medalu dla Werner, napisała: "Z ogromną wdzięcznością i radością pragnę złożyć podziękowania za Pani zaangażowanie i pasję, która jest pracą i pracę, która jest pasją. Życzę Pani energii i determinacji w podejmowaniu kolejnych działań. Ex navicula navis - z łódeczki Łódź. Wielkie rzeczy to suma małych działań".

medal Anity Werner Instagram Anity Werner

Wśród nagrodzonych znaleźli się sportowcy, społecznicy, nauczyciele (m.in. Marcin Józefaciuk, prowadzący w TVN program "Nastolatki rządzą kasą") , przedstawiciele świata kultury i sztuki oraz łodzianie, którzy na co dzień pomagają najbardziej potrzebującym. - Medalami zostali uhonorowani również ci, którzy robią wielkie i ważne rzeczy dla drugiego człowieka i robią to z dala od świateł reflektorów. To dla mnie zaszczyt, że znalazłam się w gronie tak wyjątkowych ludzi - mówi Werner.

Dziewczyna z Bałut

Anita Werner to rodowita łodzianka. Chodziła do Szkoły Podstawowej nr 166, I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika i studiowała kulturoznawstwo na Uniwersytecie Łódzkim (ze specjalizacją filmoznawstwo). Gdy miała 17 lat, dostała główną rolę w filmie "Słodko-gorzki" Władysława Pasikowskiego (również łodzianina). - Dzisiaj, z perspektywy czasu, mogę powiedzieć, że to było coś niesamowitego móc pracować z wielkimi gwiazdami filmu u bardzo cenionego reżysera. To było niesamowite przeżycie - mówiła w programie "Kuba Wojewódzki".

Zagrała z Markiem Kondratem i Cezarym Pazurą, partnerowała Bogusławowi Lindzie. Po premierze stała się popularna. "Wychowałam się na Bałutach w Łodzi. Mieszkałam, niedaleko ulicy Limanowskiego, w części nazywanej Limanką. Rzeczywiście, po "Słodko-gorzkim" stałam się w okolicy bardziej rozpoznawalna. Któregoś dnia tata poszedł po bułki do sklepu i jak wrócił, to spytał, czy widziałam, co jest napisane na drzwiach do klatki. Zeszłam na dół i zobaczyłam napis: "Anita, kochamy Cię. Chłopcy z Limanki. PS. Linda, masz wp…ol" - wspominała dziennikarka w wywiadzie dla "Playboya".

Autor:joan//mro

Źródło: Instagram