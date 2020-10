"Mecz może być pretekstem do opowiedzenia znacznie bardziej skomplikowanej, głębokiej historii"

To jest książka niepiłkarska i niesportowa - powiedziała w poranku "Wstajesz i weekend" dziennikarka "Faktów" TVN Anita Werner, współautorka książki "Mecz to pretekst. Futbol, wojna, polityka". - Staraliśmy się w tej książce pokazać, jak można użyć piłki nożnej do gaszenia konfliktów, do wychowywania nowych pokoleń bez nienawiści - mówił Michał Kołodziejczyk, drugi z autorów.

Autorzy książki "Mecz to pretekst. Futbol, wojna, polityka", dziennikarka "Faktów TVN" Anita Werner i dyrektor Canal+ Sport Michał Kołodziejczyk, byli gośćmi poranka "Wstajesz i weekend" w TVN24.

- To jest książka niepiłkarska i niesportowa - powiedziała Werner. - To jest książka, która powstała dlatego, że Michał namówił mnie, żebym zerknęła na mecz o wiele szerzej niż tak, jak zwykle się na mecz patrzy, to znaczy, żebym dostrzegła w jakimś pojedynczym meczu znacznie więcej niż to, co dzieje się na boisku - mówiła.

Anita Werner i Michał Kołodziejczyk TVN24

- Okazuje się, że mecz może być rzeczywiście pretekstem do opowiedzenia znacznie bardziej skomplikowanej, głębokiej historii niż to, że na boisku jedna drużyna rywalizuje z drugą - dodała dziennikarka.

Michał Kołodziejczyk mówił, że "zawsze marzył o tym, żeby dało się pokazać w jednym utworze, zbiorze reportaży, to jak piłka nożna może wpływać na rejony i miejsca objęte konfliktami, jak może te konflikty wywoływać albo wręcz przeciwnie - je łagodzić".

- Staraliśmy się w tej książce pokazać, jak można użyć piłki nożnej do gaszenia konfliktów, do wychowywania nowych pokoleń bez nienawiści, ale i jak ona źle użyta może służyć do tego, by te konflikty podsycać, żeby je zaczynać, nawet te zbrojne - dodał dziennikarz.

