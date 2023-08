Przyjaciele żegnają Angusa Clouda. "Byłeś piękną duszą. Odszedłeś za szybko"

W wieku 25 lat zmarł Angus Cloud, aktor znany z serialu "Euforia". W mediach społecznościowych pojawiły się wpisy twórców produkcji i członków obsady, którzy żegnają kolegę z planu. "Był zbyt wyjątkowy, zbyt utalentowany i zdecydowanie zbyt młody, by opuszczać nas tak szybko" - napisał reżyser Sam Levinson.

O śmierci Angusa Clouda poinformowała w poniedziałek 31 sierpnia jego rodzina . Aktor zmarł w swym rodzinnym domu w Oakland w Kalifornii. Przyczyna jego śmierci nie została podana do publicznej wiadomości. Miał 25 lat.

Angus Cloud nie żyje. Wpisy aktorów z "Euforii"

Głos zabrał też reżyser serialu, Sam Levinson. "Nie było nikogo takiego jak Angus. Był zbyt wyjątkowy, zbyt utalentowany i zdecydowanie zbyt młody, by opuszczać nas tak szybko" - podkreślił Levinson w oświadczeniu przekazanym "Deadline". "Zmagał się też, jak wielu z nas, z uzależnieniem i depresją. Mam nadzieję, że był świadomy, ile serc udało mu się poruszyć. Kochałem go, zawsze będę go kochać. Niech spoczywa w pokoju, a Bóg błogosławi jego rodzinę" - dodał reżyser.