Inspirowała największe dzieła Agathy Christie. Słynna wyspa idzie na sprzedaż

Angielska wyspa Burgh, będąca inspiracją Agathy Christie przy tworzeniu dwóch z jej najsłynniejszych dzieł, trafiła na sprzedaż. Potencjalny nabywca musi jednak liczyć się z niemałym wydatkiem: za wyspę, wraz ze znajdującym się na niej luksusowym hotelem, będzie trzeba zapłacić co najmniej 15 milionów funtów, czyli równowartość ponad 78 milionów złotych.

Burgh Island leży tuż przy wybrzeżu hrabstwa Devon w południowo-zachodniej Anglii . Jest wyspą pływową, co oznacza, że jej lądowe połączenie z resztą Anglii okresowo odsłania się w czasie odpływu, aby w czasie przypływu ponownie uczynić Burgh oddzielną wyspą. Znajduje się na niej kilka budynków: parę prywatnych domów, restauracja oraz działający od 1929 roku luksusowy hotel. To właśnie w nim Agatha Christie napisała dwie ze swoich słynnych powieści: "I nie było już nikogo" oraz "Zło, które żyje pod słońcem".

Burgh Island na sprzedaż

Na stronie pośrednika czytamy, że w hotelu znajduje się obecnie 25 pokojów, jednak zgodnie z planem obiekt ma zostać powiększony o 12 kolejnych pomieszczeń dla gości i 13 dla obsługi. Wśród hotelowych udogodnień są m.in. basen, sauna, sala bilardowa, a także kilka restauracji i barów. Na Burgh Island działa również XIV-wieczna tawerna The Pilchard Inn, w której dawniej stołowali się mieszkający na wyspie i w jej okolicach rybacy. Jest też lądowisko dla helikopterów.

W oświadczeniu przekazanym CNN obecny właściciel wyspy, biznesmen Giles Fuchs, wyjaśnił, dlaczego zdecydował się wystawić ją na sprzedaż. "Po tym, jak hotel przetrwał pandemię i nadal jest dziką, piękną oazą dla ludzi z całego świata, uznałem, że nadeszła pora, by pozwolić Burgh Island otworzyć swój nowy rozdział (…) Nie mogę się doczekać, by zobaczyć, co przyszłość przyniesie mojej ukochanej nieruchomości" - zapewnił Fuchs.